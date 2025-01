Wall Street: ieri in calo (S&P -0,3%), per gli indici seconda settimana positiva di fila

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 gen - Ieri, seduta in calo a Wall Street, con lo S&P 500 che ha comunque aggiornato il proprio record intraday per il terzo giorno di fila, in scia al discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al World Economic Forum di Davos. Tra i punti piu' importanti toccati, quello sui tassi d'interesse: "Devono essere abbassati immediatamente", negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Poi, ha detto che chiedera' all'Opec di far scendere i prezzi del petrolio. In un'intervista a Fox News, ha in seguito detto che preferirebbe non dover imporre dazi alla Cina. La settimana si avvia a registrare ottimi guadagni, grazie soprattutto all'entusiasmo generato nel settore tech dall'annuncio di una joint venture tra Oracle, SoftBank e OpenAI sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Il Dow Jones ha perso 146,63 punti (-0,33%), lo S&P 500 ha ceduto 17,47 punti (-0,29%), il Nasdaq ha perso 99,38 punti (-0,50%). Gli indici hanno registrato la seconda settimana positiva di fila, con il Dow Jones in rialzo del 2,2% e S&P e Nasdaq dell'1,7%. Il petrolio Wti ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,3%, ma ha registrato la prima perdita settimanale (-4,1%) nelle ultime cinque, dopo il rally all'inizio dell'anno provocato dall'aumento delle sanzioni contro la Russia e dalla domanda invernale. L'oro ha guadagnato 14,20 dollari, lo 0,51%, a 2.777,30 dollari all'oncia, per un rialzo settimanale - il quarto consecutivo - dell'1,2%. Bond, rendimenti in lieve calo, in attesa della riunione della Fed di martedi' e mercoledi' prossimi: non sono attesi tagli dei tassi d'interesse. Euro in rialzo dello 0,70% a 1,0491 dollari.

Bitcoin in rialzo dell'1,72% a 105.093 dollari.

