Wall Street: ieri in calo (Dj -1,1%), Fed pronta a tapering gia' entro fine anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ago - Ieri, seduta in calo a Wall Street, dopo i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. I banchieri credono che sia arrivato il momento di iniziare a preparare il tapering, ovvero la riduzione del programma mensile di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi), avviato per sostenere l'economia durante la crisi provocata dal coronavirus. Alla luce anche dei recenti commenti pubblici di alcuni governatori della Fed, si fa strada quindi l'ipotesi di una riduzione degli aiuti della Fed gia' prima della fine del 2021. L'outlook economico, secondo i banchieri, e' ancora incerto a causa della variante Delta e alcuni tra loro considerano in aumento i rischi per la stabilita' finanziaria. Una forte inflazione, si legge nei verbali, e' concentrata "inaspettatamente" in alcuni settori economici, anche a causa dei problemi alle filiere. I dati macroeconomici deludenti registrati in Cina e negli Stati Uniti, negli ultimi giorni, hanno alimentato le preoccupazioni riguardo a un rallentamento della crescita dell'economia globale causato dalla variante Delta. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato martedi' che "non e' ancora chiaro" quale sara' l'impatto della variante Delta sull'economia, ribadendo che la pandemia "restera' con noi per un po'" e che settori economici che esistevano prima "non torneranno piu'". Peggior ribasso in un mese per il Dow Jones, che ha registrato il secondo calo di fila dopo cinque chiusure record consecutive: ieri, persi 382,59 punti (-1,08%). Lo S&P 500 ha ceduto 47,81 punti (-1,07%) e, anche in questo caso, si e' trattato del secondo calo di fila dopo cinque chiusure record consecutive.

Terza chiusura in calo consecutiva, invece, per il Nasdaq Composite, che ha perso 130,27 punti (-0,89%). In calo il petrolio Wti, che al Nymex ha ceduto 1,13 dollari, l'1,7%, a 65,46 dollari al barile, chiusura piu' bassa dal 21 maggio.

L'oro ha perso 3,40 dollari, lo 0,2%, e ha chiuso la seduta a 1.784,40 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,1710 dollari, biglietto verde in rialzo dello 0,24% a 109,85 yen, sterlina in lieve rialzo all'1,3753 dollari. Bond, il rendimento del decennale ha guadagnato 1,5 punti all'1,273%, grazie alle rassicurazioni di James Bullard, a capo della Fed di St.

Louis, che ha detto, in un'intervista, che la variante Delta non fara' "deragliare" la ripresa economica.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 19-08-21 08:00:30 (0084) 5 NNNN