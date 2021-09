Wall Street: ieri in calo (Dj -0,83%), inflazione sotto stime non basta a rassicurare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 set - Chiusura in calo e sui minimi intraday, ieri a Wall Street.

La giornata era iniziata in rialzo, grazie a un'inflazione sotto le attese, ma pur sempre alta e vicina ai massimi degli ultimi anni. I prezzi al consumo, infatti, sono aumentati dello 0,3% su base mensile e del 5,3% su base annuale, contro stime per un +0,4% e un +5,4%, quest'ultima previsione in linea con i dati dei due mesi precedenti, quando era stato registrato il rialzo maggiore dall'agosto 2008. In tema di inflazione, venerdi' era stato registrato un aumento dei prezzi alla produzione superiore alle attese, con un +0,7% mensile e un +8,3% su base annua, un aumento record. Con un'inflazione a questi livelli e un rapporto sull'occupazione inferiore alle attese (solo 235.000 posti di lavoro creati ad agosto, circa 500.000 in meno delle attese), i mercati scommettono che la Fed non anticipera' i tempi per l'inizio del tapering, ovvero della riduzione del programma di acquisto di bond da 120 miliardi di dollari al mese messo in piedi per sostenere l'economia statunitense. Il Fomc, ovvero il braccio di politica monetaria della Banca centrale, si riunira' martedi' e mercoledi' prossimi e comincera' probabilmente a discutere del tapering, ma un annuncio e' atteso per una delle due riunioni successive, in programma a novembre e dicembre. Il Dow Jones ha perso 291,07 punti (-0,83%), lo S&P 500 ha ceduto 25,50 punti (-0,57%), il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso di 67,82 punti (-0,45%). Per il Nasdaq, quinta seduta in calo consecutiva; per Dow e S&P, e' la sesta su sette in ribasso. Giornata volatile e chiusura poco mossa per il petrolio Wti al Nymex, con i trader impegnati a valutare l'impatto di Nicholas, la tempesta arrivata in Texas come uragano di categoria 1, e a seguire l'evoluzione della situazione negli impianti del golfo del Messico danneggiati dall'uragano Ida: il barile, alla fine, ha guadagnato un centesimo a 70,46 dollari, con un massimo intraday a 71,22 dollari, il prezzo piu' alto dall'inizio di agosto. L'oro ha guadagnato 12,70 dollari, lo 0,7%, e ha chiuso la seduta a 1.807,10 dollari all'oncia.

Euro poco mosso a 1,1803 dollari, biglietto verde in calo dello 0,33% a 109,63 yen, sterlina in ribasso dello 0,25% a 1,3803 dollari. Bond, il rendimento del decennale ha perso 4,7 punti base all'1,276%, il peggior calo giornaliero in un mese.

