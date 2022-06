Wall Street: ieri in calo (Dj -0,8%), preoccupano inflazione e crescita economica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - Ieri, indici in calo a Wall Street. Gli investitori sono preoccupati per le prospettive di crescita, per l'inflazione e l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Attesa per la pubblicazione, domani, dell'indice dei prezzi al consumo: gli analisti prevedono un rialzo dell'8,2% a maggio, con il dato 'core' - quello depurato dai prezzi dei generi alimentari e dell'energia - atteso in rialzo del 5,9%, in calo dal 6,2% di aprile. Gli investitori sono alla ricerca di segnali che dimostrino il raggiungimento del picco dell'inflazione, ma al momento il lieve ribasso registrato ad aprile non da' sufficienti garanzie. La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato che il livello dell'inflazione e' "inaccettabile". Gita Gopinath, capo economista e vicedirettrice del Fondo monetario internazionale, ha dichiarato che "sara' arduo riportare l'inflazione statunitense all'obiettivo della Federal Reserve (cioe' al 2%, ndr) senza creare turbolenze. La questione rilevante non e' se l'inflazione abbia raggiunto il picco, ma se restera' significativamente sopra l'obiettivo per un lungo periodo".

La Banca Mondiale, nel rapporto Global Economic Prospects, ha ridotto le previsioni di crescita globale annuale al 2,9%, dal 4,1% stimato in gennaio, spiegando che "una crescita modesta probabilmente persistera' per tutto il decennio, a causa dei deboli investimenti nella maggior parte del mondo".

Si prevede che la crescita si moderi ulteriormente al 2,2% nel 2023, riflettendo in gran parte l'ulteriore allentamento del sostegno di politica fiscale e monetaria fornito durante la pandemia. Intanto, il tracker GDPNow della Federal Reserve di Atlanta mostra una crescita soltanto dello 0,9% per il secondo trimestre statunitense, in calo dall'1,3% stimato la scorsa settimana. A mettere pressione agli indici, ieri, e' stato anche l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quelli dei titoli a 5 e 10 anni tornati sopra il 3%. Il Dow Jones ha perso 269,24 punti (-0,81%), lo S&P 500 ha ceduto 44,92 punti (-1,08%), il Nasdaq ha terminato in ribasso di 88,96 punti (-0,73%). Il petrolio Wti al Nymex ha chiuso in rialzo di 2,70 dollari, il 2,3%, a 122,11 dollari al barile, la chiusura piu' alta dall'8 marzo; negli Stati Uniti, nel frattempo, il prezzo della benzina continua a registrare nuovi record. Seconda seduta consecutiva in rialzo per l'oro, che ha chiuso a 1.856,50 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,12% a 1,0720 dollari. Bitcoin in calo di circa il 4% a poco piu' di 30.300 dollari.

AAA-Pca

