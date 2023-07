Wall Street: ieri in calo (Dj -0,38%), oggi focus su rapporto Adp occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - Ieri, seduta in calo a Wall Street. A pesare, sono stati i timori di un rallentamento dell'economia globale, dopo i dati Pmi servizi di Cina ed Eurozona. Era poi attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, quella del 13-14 giugno, quando la Banca centrale ha deciso di tenere i tassi d'interesse al 5%-5,25%, dopo averli alzati per dieci volte consecutive. Dai verbali e' emerso che la Banca centrale ha intenzione di alzare ancora i tassi d'interesse per contrastare l'inflazione, ma a un passo piu' lento. La possibilita' di un aumento di 25 punti base tra tre settimane, ora, e' prevista dagli esperti all'88,7%, contro l'81,8% di una settimana fa. Nei verbali, si legge che l'inflazione 'core', quella che non tiene conto di prezzi energetici e di generi alimentari, non e' diminuita a sufficienza dall'inizio dell'anno. Inoltre, i banchieri credono ancora possibile una recessione "lieve" nel corso del 2023, seguita da una ripresa "moderata". A proposito di banche, "le condizioni sono migliorate rispetto all'inizio di marzo", quando si era manifestata una crisi nel settore delle banche regionali. Il Dow Jones ha perso 129,83 punti (-0,38%), lo S&P 500 ha ceduto 8,77 punti (-0,20%), il Nasdaq ha chiuso in calo di 25,12 punti (-0,18%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 2 dollari, il 2,87%, e ha chiuso a 71,79 dollari al barile, in scia ai rialzi del giorno prima, dopo il taglio della produzione annunciato da Arabia Saudita e Russia. Il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha detto ieri: "Faremo tutto cio' che e' necessario" per stabilizzare i prezzi del petrolio, con il Wti che, dall'inizio dell'anno, perde circa l'11%. L'oro ha perso 2,10 dollari, lo 0,11%, chiudendo a 1.919,60 dollari all'oncia. Bond, rendimenti contrastati: il decennale ha guadagnato 7,8 punti base al 3,976%. Euro in calo dello 0,19% a 1,0859 dollari. Bitcoin in calo dell'1% a 30.486 dollari.

