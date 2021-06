Wall Street: ieri contrastata (Dj -0,6%), Nasdaq in rialzo spinto dai tech (+1,1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 giu - Ieri, seduta contrastata a Wall Street, dopo la riunione del Federal Open Market Committee. Il braccio di politica monetaria della Federal Reserve ha alzato le previsioni per l'inflazione e ritiene ora probabile un aumento dei tassi d'interesse nel 2023, prima di quanto precedentemente previsto. Ieri, l'agenda macroeconomica prevedeva le richieste iniziali settimanali dei sussidi di disoccupazione, sorprendentemente aumentate di 37.000 unita' a 412.000 e allontanatesi, cosi', dai minimi dall'inizio della pandemia registrati nelle settimane precedenti. Bene il superindice dell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, cresciuto a maggio dell'1,3% a 114,5 punti e ormai sopra il precedente picco dell'indice, raggiunto prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, nel gennaio 2020. Il Dow Jones ha perso 210,22 punti (-0,62%), lo S&P 500 ha ceduto 1,84 punti (-0,04%), il Nasdaq Composite ha guadagnato 121,67 punti (+0,87%). Il petrolio Wti al Nymex ha perso 1,11 dollari, l'1,5%, a 71,04 dollari al barile, dopo aver terminato la seduta di mercoledi' a 72,15 dollari, la chiusura piu' alta dal 10 ottobre 2018; a favorire il calo e' stato il rafforzamento del dollaro, che vale 1,1906 euro (-0,76%), dopo la riunione della Fed. Peggiore giornata dell'anno per l'oro, che ha perso circa il 4,7% e chiuso la seduta a 1.774,80 dollari all'oncia, la chiusura piu' bassa dal 30 aprile. Bitcoin in calo del 2,61% a 37.845 dollari. Bond, rendimento del decennale in calo all'1,515%.

