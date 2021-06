Wall Street: ieri contrastata (Dj -0,6%), Nasdaq in rialzo spinto dai tech (+1,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 giu - Sul fronte azionario, bene i titoli del settore tecnologico, in rialzo dell'1,17%, con Amazon in evidenza con un guadagno del 2,17%. Pesante calo per il settore energetico, che ha ceduto il 3,49% in scia al ribasso del prezzo del petrolio. JpMorgan Chase ha perso il 2,92%, dopo aver annunciato un accordo per l'acquisto di Nutmeg, societa' britannica di gestione degli investimenti finanziari via internet, che usera' come piattaforma per espandere la propria presenza nel wealth management, mentre si prepara a entrare nel mercato del retail banking del Regno Unito con Chase. Nutmeg, nata nel 2012, gestisce circa 3,5 miliardi di dollari di sterline in asset per circa 140.000 clienti. Secondo Bloomberg, l'accordo valuta Nutmeg quasi 700 milioni di sterline, ovvero circa 975 milioni di dollari. Danaher Corporation ha guadagnato il 5,07%, dopo aver annunciato che acquistera' Aldevron per circa 9,6 miliardi di dollari in contanti. Fondata nel 1998, Aldevron ha sede a Fargo, in North Dakota, negli Stati Uniti, e ha circa 600 dipendenti; si occupa di produrre DNA plasmidico, mRNA e proteine, servendo societa' farmaceutiche e biotecnologiche a scopi di ricerca, clinici e commerciali.

Aldevron continuera' a operare come societa' autonoma all'interno del segmento Life Sciences di Danaher, che e' una multinazionale impegnata nell'innovazione nella scienza e nella tecnologia. Continua a scendere il titolo di Ferrari, che ieri ha ceduto lo 0,92%; lunedi', registrato un -2,86% a causa del doppio declassamento deciso da Goldman Sachs. Nelle ultime cinque sedute, ha perso oltre il 5%, ma negli ultimi tre mesi resta in positivo del 3,2%. Oggi, e' il giorno delle 'quattro streghe': scadono contemporaneamente i future sugli indici, i future sulle azioni, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni.

