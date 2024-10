Wall Street: ieri chiusura record per Dj e S&P 500, per indici serie positiva migliore del 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 ott - Ieri, seduta in rialzo a Wall Street e chiusura record per Dow Jones e S&P 500, con Apple e Netflix che hanno spinto il Nasdaq con rialzi rispettivamente dell'1,2% e dell'11,1%.

Apple e' ora vicina alla sua quotazione record, dopo che un rapporto di Counterpoint Research ha mostrato che le vendite del nuovo iPhone 16 in Cina sono state, nelle prime tre settimane, maggiori del 20% rispetto a quelle del predecessore, l'iPhone 15. Il titolo di Netflix e' stato il migliore sullo S&P 500 dopo la positiva trimestrale pubblicata giovedi' sera, con il numero di iscritti all'abbonamento con gli spot in crescita, nel terzo trimestre, del 35% rispetto al trimestre precedente; nel trimestre, l'utile per azione e' stato di 5,40 dollari, su ricavi in rialzo del 15% a 9,83 miliardi, contro attese per 5,12 dollari su 9,77 miliardi. L'utile netto e' cresciuto del 41% a 2,36 miliardi. Gli abbonati, alla fine del trimestre, erano 282,7 milioni, contro i 282,15 milioni del consensus e i 247,15 milioni di un anno prima. Vicino a una quotazione record anche il titolo di Nvidia, che ha chiuso in rialzo dello 0,78% dopo che un analista di Bank of America ha detto di credere che il titolo, gia' in rialzo del 176% nel 2024, potra' crescere ancora di quasi il 40%. Il Dow Jones ha guadagnato 34,10 punti (+0,08%), lo S&P 500 ha chiuso in rialzo di 23,22 punti (+0,40%), il Nasdaq ha terminato in rialzo di 115,94 punti (+0,63%). I tre maggiori indici hanno registrato la loro sesta settimana consecutiva in rialzo, la serie piu' lunga del 2024 per Dow e S&P 500, grazie soprattutto alle trimestrali positive. Il petrolio Wti al Nymex ha perso 1,45 dollari, il 2,05%, a 69,22 dollari al barile, a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla domanda cinese, primo importatore al mondo; in settimana, ha ceduto oltre l'8%. L'oro ha guadagnato 22,70 dollari, lo 0,84%, a 2.713,70 dollari all'oncia, nuovo record; in settimana, ha guadagnato 56,10 dollari, il 2,11%, sesto rialzo settimanale consecutivo.

