Wall Street: ieri chiusura in rialzo con ritorno ottimismo per ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 giu - Wall Street ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dopo che il balzo fatto registrare dalle vendite al dettaglio a maggio (+17,7% contro attese per un +7,7%) ha rafforzato l'ottimismo per un rapido rimbalzo dell'economia e dopo che il desametasone ha mostrato efficacia nel curare il Covid-19 nei pazienti gravi aiuta, relegando in secondo piano i timori per una nuova ondata di casi da coronvirus. Gli indici hanno inoltre beneficiato delle voci secondo cui l'amministrazione Trump sta preparando un piano per le infrastrutture da quasi 1.000 miliardi di dollari, dopo che lunedi' la Federal Reserve ha annunciato che acquistera' direttamente corporate bond fino a 750 miliardi di dollari per assicurare un corretto funzionamento del mercato del credito. Mentre il numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell, ha provato a frenare l'entusiasmo degli investitori, ricordando che l'outlook rimanga molto incerto e che i danni provocati dall'epidemia potrebbero avere effetti di lungo termine sull'economia. Bene il petrolio dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia, nelle sue prime previsioni per il 2021, anticipa un aumento senza precedenti di 5,7 milioni di barili al giorno nella domanda mondiale rispetto al 2020. Il contratto Wti a luglio e' salito del 1,26 dollari, il 3,4%, a 38,38 dollari al barile. Il Dj ha guadagnato 526,82 punti, il 2,04%, a quota 26.289,98. L'S&P ha aggiunto 58,15 punti, l'1,90%, a quota 3.124,74. Mentre il Nasdaq ha allungato di 169,84 punti, l'1,75%, a quota 9.895,87.

A24-Zap

