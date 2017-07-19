Wall Street: ieri chiusura in calo (S&P -0,35%) con timori Big Tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Ieri Wall Street ha chiuso in calo in quella che e' stata una delle ultime tre sedute di un 2025 caratterizzato dalla volatilita' ma destinato a terminare con guadagni sostanziosi per i tre principali indici. L'S&P 500 e' in rialzo di oltre il 17% per l'anno, il Dow Jones di oltre il 14% mentre il Nasdaq grazie al rally dell'AI e' su di quasi il 22%. Ieri sono stati pero' proprio i colossi del settore tecnologico a pesare con Nvidia e Tesla che hanno ceduto oltre l'1,2% a causa dei persistenti timori degli investitori legati a valutazioni elevate e alti livelli di indebitamento. Sul fronte macro, ieri le compravendite di case negli Stati Uniti hanno fatto segnare il loro rialzo piu' sostanzioso in quasi 3 anni crescendo del 3,3% a novembre. Ma l'attenzione degli investitori e' tutta per oggi quando verranno pubblicate le minute della Federal Reserve. La loro speranza e' di avere qualche indizio in piu' sul futuro della politica monetaria statunitense. I mercati danno per scontato che la Fed lascera' invariata i tassi il mese prossimo, ma c'e' incertezza su quello che la banca centrale potrebbe fare a marzo. Il petrolio ha chiuso in rialzo dell'1,85% a 57,79 dollari al barile a causa dei timori di ulteriori interruzioni delle forniture in Medio Oriente provocate dalle tensioni nello Yemen. Il Dow Jones ha perso 249,04 punti, lo 0,51%, a 48.461,93 punti; l'S%P 500 e' arretrato di 24,20 punti, lo 0,35%, a 6.905,74 punti; mentre il Nasdaq ha ceduto 118,75 punti, lo 0,50%, a 23.474,35 punti.

