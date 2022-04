Wall Street: ieri ancora in netto calo (S&P -1%), con Fed-falco si teme recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 apr - Ieri, seconda seduta consecutiva in deciso calo a Wall Street. Il Dow Jones ha perso 144,60 punti (-0,42%) e ha chiuso a 34.496,58, lo S&P 500 ha ceduto 43,94 punti (-0,97%) a 4.481,18, il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso di 315,35 punti (-2,22%) ed e' ora in calo di circa il 17% dal record di dicembre. Gli investitori si preparano alla stretta della Federal Reserve, pronta ad agire velocemente e in modo piu' aggressivo per frenare l'inflazione, "davvero troppo alta", secondo Lael Brainard, componente del Consiglio dei governatori della Banca centrale statunitense, e Patrick Harker, presidente della Fed di Philadelphia. Anche i verbali dell'ultimo incontro del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, hanno mostrato la volonta' dei banchieri di agire in modo piu' aggressivo per contrastare l'inflazione, arrivata ai massimi degli ultimi 40 anni. Gli esperti temono che l'azione della Fed, che sarebbe pronta ad alzare i tassi di 50 punti base al termine delle prossime tre riunioni, provochi un rallentamento dell'economia. Deutsche Bank e' stata la prima, due giorni fa, a parlare apertamente di recessione nel 2023. Dai verbali, emerge che molti banchieri avrebbero preferito gia' a marzo un aumento di 50 punti base, per poi ritenere piu' "appropriato" un aumento di 25 punti "alla luce della maggiore incertezza sul breve termine provocata dall'invasione russa dell'Ucraina", che ha "aumentato le pressioni inflative". "Molti partecipanti credono che uno o piu' aumenti di mezzo punto percentuale possano essere appropriati al termine dei prossimi incontri, in particolar modo se le pressioni inflative dovessero rimanere elevate", si legge nei verbali. I banchieri sono poi pronti a iniziare a ridurre il bilancio, arrivato a 9.000 miliardi di dollari per sostenere la ripresa economica dopo la crisi provocata dalla pandemia, di 95 miliardi di dollari al mese.

