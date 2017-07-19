Wall Street: ieri altra seduta record (S&P +0,44%) con spinta tech (+1,74%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 set - Passando all'azionario, il titolo di Nvidia ha guadagnato quasi il 4%, dopo che la societa' ha annunciato un investimento di cento miliardi di dollari in OpenAI. Il titolo di Apple ha guadagnato il 4,3% ed e' passato in positivo nel 2025, grazie a un inizio promettente delle vendite del nuovo iPhone. Il titolo di Oracle ha guadagnato il 6,3%, dopo che la societa' tech ha promosso Clay Magouyrk e Mike Sicilia al ruolo di amministratori delegati, con l'attuale Ceo, Safra Catz, che diventera' vicepresidente esecutivo del board. Le azioni di Metsera sono salite di oltre il 60%, dopo che l'azienda produttrice di farmaci per la perdita di peso ha annunciato l'acquisizione da parte di Pfizer per 4,9 miliardi di dollari in contanti. Le azioni Pfizer, a lungo in buon rialzo, hanno chiuso poco mosse. Il titolo di Compass ha perso oltre l'1%, dopo che la principale societa' di intermediazione immobiliare degli Stati Uniti ha annunciato di aver concordato l'acquisizione della rivale Anywhere Real Estate per 1,6 miliardi di dollari; il titolo di Anywhere ha guadagnato oltre il 45%.

