Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Wall Street: ieri altra seduta record (S&P +0,44%) con spinta tech (+1,74%) -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 set - Passando all'azionario, il titolo di Nvidia ha guadagnato quasi il 4%, dopo che la societa' ha annunciato un investimento di cento miliardi di dollari in OpenAI. Il titolo di Apple ha guadagnato il 4,3% ed e' passato in positivo nel 2025, grazie a un inizio promettente delle vendite del nuovo iPhone. Il titolo di Oracle ha guadagnato il 6,3%, dopo che la societa' tech ha promosso Clay Magouyrk e Mike Sicilia al ruolo di amministratori delegati, con l'attuale Ceo, Safra Catz, che diventera' vicepresidente esecutivo del board. Le azioni di Metsera sono salite di oltre il 60%, dopo che l'azienda produttrice di farmaci per la perdita di peso ha annunciato l'acquisizione da parte di Pfizer per 4,9 miliardi di dollari in contanti. Le azioni Pfizer, a lungo in buon rialzo, hanno chiuso poco mosse. Il titolo di Compass ha perso oltre l'1%, dopo che la principale societa' di intermediazione immobiliare degli Stati Uniti ha annunciato di aver concordato l'acquisizione della rivale Anywhere Real Estate per 1,6 miliardi di dollari; il titolo di Anywhere ha guadagnato oltre il 45%.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 23-09-25 08:06:53 (0103) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Oracle 275,75 +1,10 9.47.08 273,00 279,25 273,00
            Pfizer 20,58 -1,41 9.26.03 20,545 20,58 20,545
            Apple 217,20 +0,16 9.45.12 217,05 217,60 217,60


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.