Wall Street: ha chiuso in ribasso (Dj-0,15%), rally titoli tech ha spinto rialzo del Nasdaq (+0,32%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 mag - Ha chiuso al ribasso la seduta a Wall Street martedi', con i mercati che hanno oscillato tra perdite e guadagni, guardando all'esito dell'accordo sul tetto del debito, raggiunto dal presidente Biden e dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy nel fine settimana. L'accordo, che dovrebbe essere votato mercoledi' dal Congresso, ha lasciato insoddisfatti esponenti di entrambi i partiti e soprattutto i repubblicani considerano la partita ancora aperta, nonostante il Tesoro abbia avvertito che il 5 giugno esaurira' i suoi fondi. I dati economici rilasciati martedi' hanno mostrato un calo della fiducia dei consumatori e un indebolimento dei prezzi delle case. L'indice sulla fiducia redatto dal Conference Board e' diminuito a 102,3 punti, rispetto al dato rivisto di aprile passato da 101,3 a 103,7 punti. L'indice S&P CoreLogic Case-Shiller e' salito dell'1,3% a marzo, rispetto a febbraio, e dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Un crollo si e' registrato per l'indice manifatturiero monitorato dalla Fed Dallas che e' sceso -29,1, registrando un settore in forte contrazione. Il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, ha dichiarato martedi' che l'inflazione elevata non si dissipera' rapidamente, salvo un rallentamento piu' marcato dell'economia statunitense. Tornando agli indici, il Dow Jones ha perso 50,56 punti (-0,15%), chiudendo a 33.042,78. L'indice S&P 500 ha ottenuto un modestissimo guadagno dello 0,002% chiudendo a 4.205,52, dopo aver oscillato tra ribassi e rialzi per l'intera sessione. Il Nasdaq, spinto dall'entusiasmo per le aziende coinvolte nell'intelligenza artificiale e la corsa verso i maggiori titoli tecnologici, ha aggiunto 41,74 punti (+0,32%) per finire a 13.017,43, riducendo i guadagni della giornata che lo avevano visto scambiare anche all'1,3%. Il petrolio Wti al Nymex ha perso il 4,4%, chiudendo a 69,46 dollari al barile, in attesa delle decisioni del gruppo OPEC+ durante l'incontro di questo fine settimana. Il decennale ha chiuso al 3,697%; mentre l'oro ha guadagnato 14,90 dollari (0,76%), per chiudere a 1.978 dollari all'oncia.

