Wall Street: future rialzo (S&P +0,25%) tra incertezze su AI e dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 nov - I future azionari statunitensi sono in leggero rialzo, con gli investitori che continuano a tenere d'occhio il settore dell'intelligenza artificiale, sia per un'eventuale e temuta 'bolla' azionaria, sia per le ripercussioni sul mercato del lavoro. Ottobre ha visto un numero significativo di licenziamenti: i tagli dei posti di lavoro, nel mese, sono stati 153.074, con un aumento del 183% rispetto a settembre e del 175% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo Challenger, Gray & Christmas. Si tratta del livello piu' alto registrato per il mese di ottobre dal 2003. Non solo, il 2025 e' l'anno peggiore per i licenziamenti dal 2009. Gli investitori si aspettano sempre piu' che la Corte Suprema si pronunci contro l'aggressiva politica commerciale dell'amministrazione Trump, dopo che mercoledi' i giudici dell'Alta Corte hanno espresso un certo scetticismo sulla legalita' delle tasse commerciali. La potenziale sentenza innescherebbe una revoca dei dazi imposti dal presidente, spingendo probabilmente le azioni al rialzo. In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 47 punti (+0,10%), quelli sullo S&P 500 guadagnano 16,75 punti (+0,25%), quelli sul Nasdaq aggiungono 66,75 punti (+0,26%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,82% a 60,09 dollari al barile.

