Wall Street: future poco mossi dopo record S&P, focus su Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 giu - Future poco mossi nel premercato, dopo la seduta in lieve rialzo di venerdi', chiusa con il record dello S&P 500. A catalizzare l'attenzione degli investitori, in settimana, sara' la riunione del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Fed, prevista domani e mercoledi'. Dopo i rialzi superiori alle attese dell'inflazione, gli esperti pensano che la Fed potrebbe dare delle indicazioni su un possibile rialzo dei tassi prima del previsto: dal cosiddetto dot plot potrebbe emergere un possibile aumento gia' nel 2023, mentre non dovrebbero esserci segnali di una riduzione del piano di acquisti di bond prima della fine del 2021. Gli investitori attendono poi la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, che sta continuando a ribadire che l'inflazione e' solo transitoria. In questi giorni, gli investitori seguono anche il primo viaggio all'estero del presidente Joe Biden. Dopo il vertice del G7, oggi in programma quello della Nato; in piu', e' previsto un incontro con il presidente della Turchia, Tayyip Erdogan. In settimana, atteso soprattutto il confronto a Ginevra con il presidente russo, Vladimir Putin, in programma mercoledi'. I future sul Dow Jones perdono 26 punti (-0,08%), quelli sullo S&P 500 sono in rialzo di 1,40 punti (+0,03%), quelli sul Nasdaq guadagnano 43 punti (+0,31%). Il petrolio Wti al Nymex sta toccando i massimi degli ultimi 32 mesi, grazie soprattutto alle campagne di vaccinazioni e alle riaperture delle attivita' negli Stati Uniti e in Europa: in questo momento, il barile vale 71,40 dollari (+0,69%); venerdi', l'International Energy Agency (IEA) ha dichiarato che la domanda globale di petrolio tornera' ai livelli precedenti alla pandemia di coronavirus entro la fine del prossimo anno. La settimana scorsa, ha chiuso sopra i 70 dollari per la prima volta in oltre due anni e mezzo. Bitcoin in rialzo dell'8,5% a 39.112 dollari: ancora una volta, a influire sull'andamento della principale criptovaluta e' stato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, che ha scritto su Twitter che la casa di auto elettriche "tornera' a consentire transazioni" con il bitcoin quando "ci sara' la conferma che" nel processo di mining "sara' utilizzata una componente ragionevole (circa il 50%) di energia pulita".

