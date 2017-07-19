Wall Street: future poco mossi dopo dati lavoro deboli, Salesforce -6% dopo conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 set - Future poco mossi a Wall Street. In attesa del rapporto sull'occupazione di agosto, in programma domani, oggi i trader fanno i conti con il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, che ha mostrato dati inferiori alle attese: lo scorso mese, sono stati creati 54.000 posti di lavoro netti rispetto al mese precedente, dopo il 106.000 di giugno (dato rivisto dall'iniziale 104.000), mentre le previsioni erano per la creazione di 75.000 posti di lavoro. In aumento di 8.000 unita', a 237.000, le richieste dei sussidi di disoccupazione, contro stime a 230.000. In forte aumento (+32,5%) il deficit della bilancia commerciale. In rialzo, infine, la produttivita' nel secondo trimestre (+3,3%), con un costo del lavoro (+1%) inferiore alle attese. Dati che, nel complesso, fanno crescere le preoccupazioni sull'economia e, in particolare, sul mercato del lavoro. Sul Dow Jones, poi, pesa il -6% nel premercato di Salesforce, dopo una trimestrale debole. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 23 punti (-0,05%), quelli sullo S&P 500 salgono di 5,75 punti (+0,09%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 32 punti (+0,14%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,19% a 63,21 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 04-09-25 14:51:27 (0416) 5 NNNN