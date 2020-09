Wall Street: future poco messi, vola Zoom (+35%) dopo conti sopra stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 set - Wall Street va verso un'apertura poco mossa, dopo il quinto mese consecutivo in rialzo. Ieri si e' chiuso il miglior agosto per il Dow Jones Industrial Average (+7,6% mensile) dal 1984 e il migliore per lo S&P 500 dal 1986 (+7%); il Nasdaq Composite, sostenuto dagli split azionari di Apple e Tesla (che hanno chiuso in rialzo, rispettivamente, del 3,39% e del 12,57%), ha raggiunto il 41esimo record del 2020. Proprio Apple e Tesla, insieme a Zoom, guidano i rialzi del settore tech nel premercato: guadagnano rispettivamente il 2,5%, il 2,6% e il 35%; il balzo di Zoom si spiega con i ricavi piu' che quadruplicati nel secondo trimestre dell'anno, come emerso dalla trimestrale di ieri a mercati chiusi. La giornata di ieri e' stata caratterizzata soprattuto dai cambiamenti al Dow Jones Industrial Average, necessari dopo lo split 4x1 del titolo Apple; data la minor influenza della societa' di Cupertino sull'indice, e' stato deciso di sostituire Exxon Mobil, Pfizer e Raytheon Technologies con Salesforce, Amgen e Honeywell in modo da avere un indice che "rifletta meglio l'economia americana". Altro split operativo da ieri, questa volta 5x1, e' stato quello di Tesla, che dall'inizio dell'anno guadagna circa il 500%; poco fa, ha annunciato un aumento di capitale fino a 5 miliardi di dollari. La corsa del titolo ha permesso all'amministratore delegato Elon Musk di diventare la terza persona piu' ricca al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index, con 115 miliardi di dollari di patrimonio. La giornata di oggi prevede la pubblicazione del Pmi (alle 15.45 italiane) e dell'Ism (16) manifatturiero per il mese di agosto e delle spese per le costruzioni per il mese di luglio (16). Infine, il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, testimonia davanti a una sottocommissione della Camera sulla crisi provocata dal coronavirus (alle 19). I future del Dow Jones scendono di 23 punti, lo 0,08%; quelli dello S&P 500 salgono di 6,60 punti, lo 0,19%; quelli del Nasdaq guadagnano 105,75 punti, lo 0,87%. Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,06% a 43,06 dollari al barile.

