Wall Street: future piatti, prosegue il rally di Tesla (+2% nel premercato)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 03 lug - I future indicano un'apertura piatta a Wall Street, dove la seduta si chiudera' alle 13 (le 19 in Italia), in vista dell'Independence Day di domani, quando i mercati finanziari resteranno chiusi. Oggi, oltre a una lunga serie di dati macroeconomici, sono attesi i verbali dell'ultima riunione della Fed, che saranno pubblicati alle 14 (le 20 in Italia).

Sull'azionario, in evidenza resta Tesla, che guadagna il 2% nel premercato dopo il +10,2% di ieri, quando e' stato - come il giorno prima - il migliore sullo S&P 500, nonostante un calo delle consegne del 4,8% nel secondo trimestre dell'anno rispetto a un anno prima, per un totale di 466.140 vetture.

Il dato, infatti, ha superato il consensus, fissato a 439.000. La produzione e' invece stata di 410.831 veicoli. Ad aprile, Tesla aveva comunicato un calo delle consegne, nel primo trimestre, dell'8,5% a 386.810 vetture, primo calo dal 2020. La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato il farmaco per l'Alzheimer di Eli Lilly , il donanemab, ampliando le opzioni terapeutiche negli Stati Uniti. Il titolo di Eli Lilly guadagna pero' solo lo 0,2%, dopo che il presidente statunitense Joe Biden l'ha esortata ad abbassare i prezzi dei popolari farmaci antiobesita'. Ieri, seduta in rialzo a Wall Street e prima chiusura sopra i 5.500 punti per lo S&P 500. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e' sembrato "piu' colomba", rispetto alle ultime conferenze stampa, durante il suo intervento al forum di Sintra, in Portogallo. Powell ha parlato di un ritorno dell'economia statunitense verso un percorso disinflazionistico: questo potrebbe essere il segnale di una Fed pronta a tagliare i tassi d'interesse forse gia' a settembre. Questa possibilita' potrebbe essere rafforzata da un debole rapporto sull'occupazione, la cui pubblicazione e' in programma venerdi'. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 3 punti (+0,01%), quelli sullo S&P 500 perdono 4 punti (-0,07%), quelli sul Nasdaq cedono 15,25 punti (-0,08%). Il petrolio Wti a Nymex guadagna lo 0,08% a 82,88 dollari al barile.

