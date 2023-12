Wall Street: future piatti in vista dell'ultima seduta del 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 dic - I future indicano un'apertura piatta a Wall Street, dove e' in programma l'ultima seduta dell'anno. Ieri, il Dow Jones ha registrato un'altra chiusura record e lo S&P 500 si e' ulteriormente avvicinato al primato registrato all'inizio del 2022, distante ora solo 13 punti. Sta per concludersi un anno molto positivo, con il Dow Jones in rialzo del 13,8% e lo S&P 500 del 24,6%; il Nasdaq Composite e' in rialzo del 44,2%, grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale, e va verso il miglior guadagno annuale dal 2003. I tre maggiori indici vanno verso la nona settimana consecutiva in rialzo, che per lo S&P 500 costituirebbe la serie piu' lunga da quella terminata il 3 gennaio 2004. Nel trimestre, lo S&P 500 sta guadagnando l'11,6% e va verso il miglior risultato in tre anni, il Dow Jones il 12,55% e il Nasdaq Composite il 14,2%.

A dicembre, +4,9% per il Dow, +4,7% per lo S&P 500 e +6,1% per il Nasdaq. Il Russell 2000, l'indice delle piccole e medie imprese, sta guadagnando il 16,9% dall'inizio dell'anno, il 15,3% nel trimestre e il 13,8% a dicembre, che probabilmente sara' archiviato come il miglior mese dal novembre 2020. I recenti rialzi sono dovuti al fatto che l'economia resta forte, nonostante la politica restrittiva della Federal Reserve, e che gli analisti scommettono ormai su decisi tagli dei tassi d'interesse nel 2024, soprattutto dopo che la Fed ha detto di prevedere un taglio di 75 punti base nel corso del prossimo anno, contro i 50 punti previsti dalla precedente stima di settembre. Per gli analisti, ora c'e' il 70,1% di possibilita' che la Fed tagli i tassi di 25 punti base gia' a marzo, secondo il Cme FedWatch Tool; inoltre, ci sarebbe il 5,8% di possibilita' di un taglio di due punti percentuali durante l'intero anno. Sull'azionario, il titolo di Nvidia sale dello 0,2% nel premercato, dopo che la societa' statunitense ha informato i suoi clienti cinesi del lancio, a gennaio, del nuovo chip RTX 4090D, con prestazioni inferiori al chip venduto al di fuori della Cina per rispettare i parametri degli Stati Uniti sulle esportazioni, imposti per evitare che le societa' cinesi abbiano accesso ai chip statunitensi piu' avanzati. Tesla e' in rialzo dello 0,8%, dopo aver perso ieri il 3,16%; e' ormai dato per certo l'annuncio a giorni di un impianto di produzione in India. Mercoledi', aveva guadagnato l'1,88%, grazie alla notizia che la casa di auto elettriche sarebbe pronta a lavorare a una nuova versione della Model Y nel suo impianto di Shanghai. Inoltre, l'agenzia Reuters ha scritto che la societa' prevede di registrare un altro trimestre di vendite record, anche se i dati annuali saranno inferiori all'obiettivo di 2 milioni di vetture vendute all'anno fissato internamente dall'amministratore delegato Elon Musk.

Il titolo del New York Times continua a salire: oggi, nel premercato, aggiunge il 2,3%, dopo aver chiuso ieri in rialzo del 2,38% (e mercoledi' del 2,78%), in seguito alla causa intentata contro Microsoft e OpenAI per l'uso dei suoi contenuti per lo sviluppo dei software di intelligenza artificiale. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 15 punti (+0,04%), quelli sullo S&P 500 salgono di 2,50 punti (+0,05%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 21,75 punti (+0,13%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,04% a 71,80 dollari al barile. Bond, ieri rimbalzo dei rendimenti, con il decennale comunque sotto il 3,85%; solo due mesi fa, era sopra il 5%. Dopo il record di mercoledi', l'oro ha perso ieri 9,50 dollari, lo 0,46%, chiudendo a 2.073,90 dollari all'oncia.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 29-12-23 12:08:15 (0227) 5 NNNN