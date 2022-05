Wall Street: future piatti in attesa della Fed, Burger King +0,7% dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 mag - I future indicano un'apertura piatta a Wall Street, dopo la positiva seduta di ieri. Oggi inizia la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve; la conclusione della riunione e le decisioni dei banchieri sono attese domani. La Banca centrale statunitense annuncera' probabilmente un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base, che sara' poi replicato nelle successive riunioni, secondo gli esperti; non mancano gli analisti che temono che la Fed, a giugno e luglio, possa procedere con un rialzo di 75 punti base. Molti investitori temono che la linea aggressiva della Federal Reserve sul rialzo dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione possa portare a una recessione.

Gli indici sono reduci da quattro mesi terribili: tra gennaio e aprile, lo S&P 500 ha perso il 13,3%, registrando il peggior inizio d'anno dal 1939; il Nasdaq Composite, reduce dal peggiore mese dal 2008, ha ceduto il 21,2%, il peggior inizio d'anno dalla sua creazione, avvenuta nel 1971. Per il Dow Jones, calo del 14,69%. A pesare sugli indici sono l'inflazione, i problemi alle filiere, l'invasione russa dell'Ucraina e la nuova ondata di casi di Covid-19 che fa temere per la crescita economica in Cina. E' poi stato registrato, a sorpresa, un calo dell'1,4% del Pil statunitense nel primo trimestre dell'anno (in prima lettura). A mettere pressione sugli indici, e soprattutto sui titoli tech, e' anche l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello del decennale che ha toccato il 3% per la prima volta dal dicembre 2018.

Sull'azionario, il titolo di Pfizer perde l'1,2%, nonostante ricavi e utili nel primo trimestre sopra le attese: l'eps e' stato di 1,62 dollari, superiore alle stime di 15 centesimi, su ricavi di 25,66 miliardi di dollari, contro attese per 23,86 miliardi; la vendita di vaccini contro il coronavirus ha contribuito con 13,2 miliardi di dollari. Restaurant Brands International, a cui fa capo Burger King, ha registrato un utile per azione di 64 centesimi su ricavi di 1,45 miliardi, contro attese per 63 centesimi su 1,41 miliardi; nel premercato, il titolo guadagna lo 0,7%.

In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 3 punti (-0,01%), quelli sullo S&P 500 salgono di 1,25 punti (+0,03%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 11,25 punti (+0,09%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,27% a 104,89 dollari al barile.

