Wall Street: future piatti dopo vigilia record, a breve dati disoccupazione e cantieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 16 mag - Future piatti nel premercato a Wall Street, dopo le chiusure record di ieri, con lo S&P 500 per la prima volta sopra i 5.300 punti. Il merito e' stato del debole aumento dell'inflazione Cpi. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono infatti aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente, dopo il +0,4% di marzo, contro attese per una conferma dello 0,4%. Il dato annuale e' sceso dal 3,5% al 3,4%, in linea con le stime. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,3%, in linea con le attese, dopo tre rialzi consecutivi dello 0,4%. Rispetto a un anno prima, il dato "core" ha registrato un rialzo del 3,6%, anche in questo caso in linea con le attese, il minor aumento dall'aprile 2021.

Oggi, si attende, tra poco, una serie di dati: le importazioni di aprile, i nuovi cantieri e permessi edilizi di aprile, l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia di maggio, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e, piu' tardi, la produzione industriale di aprile. Sull'azionario, il titolo di Walmart e' in rialzo del 5,6% nel premercato, dopo che la multinazionale statunitense della grande distribuzione ha registrato una trimestrale superiore alle attese, con ricavi pari a 161,5 miliardi di dollari, in crescita del 6 per cento. L'utile per azione gaap e' salito del 200% a 0,63 dollari, mentre quello adjusted, rettificato, e' aumentato del 22,4% a 0,6 dollari. Il titolo di Netflix guadagna lo 0,5%, dopo che la piattaforma ha annunciato che trasmettera' i suoi primi eventi sportivi in diretta: si trattera' delle partite del campionato Nfl di football americano e, nello specifico, degli incontri in programma il giorno di Natale, per tre anni. Inoltre, la societa' ha comunicato che l'abbonamento allo streaming con la pubblicita' ha raccolto 40 milioni di abbonati nel mondo, quasi il doppio rispetto ai 23 milioni che erano stati comunicati a gennaio. Netflix ha poi annunciato che lancera' la propria piattaforma pubblicitaria, rinunciando cosi' alla partnership con Microsoft. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 2 punti (+0,00%), quelli sullo S&P 500 salgono di 3 punti (+0,06%), quelli sul Nasdaq aggiungono 22,25 punti (+0,12%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,13% a 78,73 dollari al barile.

