Wall Street: future piatti (-0,10%) dopo chiusura record di venerdi' per S&P

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 feb - Lunedi' i futures sulle azioni statunitensi sono praticamente piatti, dopo una settimana da record per l'indice S&P 500, che venerdi' ha chiuso per la prima volta, nella storia, sopra i 5.000 punti, segnando un guadagno di oltre il 5% dall'inizio dell'anno. Circa 61 aziende dello S&P 500 pubblicheranno gli utili questa settimana, compresi i titoli della gig economy come Lyft, Instagram e DoorDash. Anche Coca Cola e Heintz pubblicheranno i loro risultati trimestrali, registrando i sentimenti dei consumatori per il futuro. Intanto circa due terzi delle aziende quotate hanno riportato gli utili trimestrali e il 76% di loro ha superato le attese degli analisti. La pubblicazione di martedi' dei dati sull'indice dei prezzi al consumo e' particolarmente attesa perche' potrebbe dare dei segnali sugli indirizzi di politica monetaria della Fed. Vari funzionari della Banca Centrale hanno segnalato la possibilita' di un taglio dei tassi, ma restano sfuggenti i tempi in cui la decisione verra' presa e l'entita' dei tagli di fronte ad un'economia forte e un'inflazione fluttuante. Oggi non sono previsti dati macroeconomici di rilievo. Sul fronte politico il presidente americano Joe Biden parlera' alla Conferenza nazionale dell'Associazione delle contee e in serata accogliera' il re di Giordania Abdullah II alla Casa Bianca per valutare soluzioni alla guerra tra Israele e Hamas. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 38 punti (-0,10%), quelli sullo S&P 500 perdono mezzo punto (-0,01%), quelli sul Nasdaq aggiungono 4 punti (+0,02%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,98% a 76,09 dollari al barile.

