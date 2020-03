Wall Street: future listini in calo del 4%, rally Usa ha vita breve

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - Dopo i rialzi di ieri, Wall Street va verso un'apertura in calo, schiacciata dall'apprensione per le ricadute della pandemia di coronavirus: i future dei listini indicano ribassi anche oltre il 4%. In particolare, quelli del Dow Jones cedono 821 punti, il 3,92%, quelli del Nasdaq scendono di 328 punti, il 4,44%, e quelli dello S&P 500 arretrano di 92 punti, il 3,69%. Va comunque detto che la volatilita' a Wall Street e' elevatissima: nelle ultime sette sedute lo S&P 500 ha registrato sempre variazioni, al rialzo o al ribasso, di almeno 4 punti. Per il momento, dunque, sembra destinato a essere di breve durata il rally di ieri, innescato dalla doppia azione della Federal Reserve e del Governo americano che hanno varato maxi piani a sostegno dell'economia. In particolare, la Banca centrale americana, che aveva lanciato una linea di credito per sostenere imprese e famiglie e avere annunciato due operazioni repo (prestiti contro termine) da 500 miliardi di dollari al giorno per il resto della settimana, ha messo a punto una nuova misura per garantire liquidita' ai mercati finanziari. Donald Trump ha invece presentato un mastodontico pacchetto di aiuti per aziende e singoli individui fino a 1.000 miliardi di dollari. Al proposito, il segretario al Tesoro americano Mnuchin ha detto che se il Congresso non approvera' le misure straordinarie la disoccupazione, attualmente ai minimi storici, potra' salire fino al 20%.

