Wall Street: future in ribasso su timori per accordo Usa-Cina, attesa per verbali Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 nov - Si prospetta un'apertura negativa su Wall Street. I future viaggiano al di sotto della parita', proseguendo il trend di ieri, dopo che i rinnovati timori per i rapporti Usa-Cina hanno offuscato l'ottimismo che, nei giorni passati, aveva portato i listini americani a toccare nuovi massimi. Stando al Wall Street Journal, i negoziati tra Washington e Pechino potrebbero arrivare ad un'impasse che impedirebbe anche la firma di un'intesa parziale. Inoltre, il Senato Usa ha approvato una mozione a sostegno dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong, irritando ulteriormente la Cina che ha accusato gli Stati Uniti di interferire negli affari interni. L'attenzione degli investitori sara' tutta per le minute relative all'incontro di ottobre del braccio di politica monetaria della Federal Reserve che verranno pubblicate alle 20. In quella occasione, il Federal Open Market Committee decise di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base per la terza volta dell'anno portandoli a 1,50-1,75%. Sul fronte aziendale, prima dell'apertura delle contrattazioni, Urban Outfitters perde il 14,41% a 24,60 dollari dopo che l'azienda ha riportato sia profitti che ricavi al di sotto delle attese degli analisti. Mentre Target guadagna il 10,22% a 122,20 dollari dopo che il gigante del retail ha pubblicato conti migliori delle attese degli analisti e ha alzato le sue previsioni per gli utili ad azione per l'anno in corso. I future sul Djia cedono 73,00 punti, lo 0,26%; quelli sull'S&P 500 7,25 punti, lo 0,23%; e quelli sul Nasdaq perdono 26,50 punti, lo 0,32%.

