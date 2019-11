Wall Street: future in ribasso in attesa di testimonianza di Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 nov - I future su Wall Street viaggiano in ribasso in vista dell'attesa testimonianza del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, dinanzi alla commissione economica congiunta. I mercati si aspettano che il governatore ribadisca che l'economia Usa 'e' in un buon posto' e che quindi la banca centrale americana non modifichera' il proprio approccio di politica monetaria. Ieri i mercati hanno chiuso su nuovi massimi, anche se, nel suo atteso discorso, il presidente americano Donald Trump ha evitato di fornire ulteriori dettagli sullo stato dei negoziati commerciali con la Cina. I future hanno mantenuto le perdite dopo che i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% ad ottobre, contro attese per un +0,3%. Sul fronte aziendale, prima dell'apertura dei mercati, Nike perde lo 0,07% a 89,44 dollari dopo che il colosso dell'abbigliamento sportivo ha deciso di non vendere piu' i suoi prodotti su Amazon.com. Amazon cede lo 0,21% a 1.774,26 dollari. Apple lascia sul terreno lo 0,18% a 261,48 dollari dopo che il colosso di Cupertino ha svelato il nuovo MacBook Pro con una schermo piu' grande e una nuova tastiera. La controllante di Google, Alphabet, perde lo 0,43% dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il gigante di Mountain View vuole offrire conti correnti ai consumatori, entrando cosi' nel settore bancario. I future sul Djia perdono 95,00 punti, lo 0,34%; quelli sull'S&P 500 9,75 punti, lo 0,32%; e quelli sul Nasdaq 28,50 punti, lo 0,34%.

