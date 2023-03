Wall Street: future in rialzo (S&P +0,46%), dato sussidi mostra mercato lavoro forte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 mar - Future in rialzo nel premercato a Wall Street, anche in seguito ai dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione, che mostrano un mercato del lavoro ancora forte. Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione e' diminuito di 1.000 unita' a 191.000 (seasonally adjusted), contro attese per 198.000. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano lo 0,16%, quelli sullo S&P 500 lo 0,46%, quelli sul Nasdaq lo 0,86%. Il petrolio Wti perde lo 0,45% a 70,58 dollari al barile. Ieri, seduta in deciso calo a Wall Street, dopo che la Federal Reserve ha deciso di alzare i tassi d'interesse di 25 punti base al 4,75%-5%, il livello piu' alto dal 2007, riconoscendo al tempo stesso che le turbolenze nel sistema bancario potrebbero rallentare la gia' fragile economia statunitense. Per questo, ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, era stata presa in considerazione anche l'ipotesi di mantenere i tassi invariati. I banchieri prevedono che ci sara' solo un altro rialzo nel 2023, ma a preoccupare i mercati sono state le parole di Powell, che ha dichiarato che e' "improbabile" un taglio dei tassi gia' quest'anno. A incidere, poi, sono state le parole della segretaria al Tesoro, Janet Yellen - impegnata nello stesso momento davanti a una commissione del Senato - che ha negato l'ipotesi di estendere la garanzia federale a tutti i depositi bancari, senza limiti. "Non e' qualcosa che abbiamo preso in considerazione", ha detto, dopo che si erano diffuse delle indiscrezioni sulla possibilita' di un'estensione a tutte le banche della garanzia ai depositi superiori ai 250.000 dollari, come fatto con Silicon Valley Bank e Signature Bank, chiuse nei giorni scorsi.

