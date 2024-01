Wall Street: future in rialzo, S&P +0,37% dopo i record di venerdi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 gen - I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street, in scia ai guadagni della scorsa settimana, quando i titoli tech e della comunicazione - nonostante la pressione esercitata dai rendimenti dei titoli del Tesoro, saliti ai massimi delle ultime 5 settimane (il decennale sopra il 4,15%) - hanno condotto lo S&P 500 a nuovi record intraday e in chiusura.

L'attenzione resta sulle prossime mosse della Federal Reserve: ora, i trader non sono piu' convinti di un primo taglio dei tassi d'interesse gia' a marzo, dato al 48% secondo il Cme FedWatch Tool, contro il 76,9% di una settimana fa. La settimana propone alcuni dati di interesse, come la lettura preliminare del Pil del quarto trimestre (giovedi') e i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre (venerdi'), che daranno ulteriori indicazioni alle Fed in vista delle decisioni sui tassi. In settimana, altro giro di trimestrali: si segnalano United Airlines (oggi, dopo la chiusura), Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Lockheed Martin (domani, prima dell'apertura), Netflix (domani, dopo la chiusura), IBM e Tesla (mercoledi', dopo la chiusura), Comcast, American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines (giovedi', prima dell'apertura) e Intel (giovedi', dopo la chiusura). Passando alla politica, domani sono in programma le primarie repubblicane in New Hampshire. Sul fronte politico, dopo la netta vittoria in Iowa, Donald Trump parte nettamente favorito anche nello Stato del New England.

In seguito al ritiro di Ron DeSantis, che ha poi appoggiato la candidatura dell'ex presidente statunitense, e' rimasta solo Nikki Haley, ex governatrice della South Carolina ed ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, come rivale di livello. Sull'azionario, il titolo di Macy's guadagna il 2,8% nel premercato, dopo che la catena di grandi magazzini ha rifiutato la proposta di acquisto da parte di Arkhouse Management e Brigade Capital per 5,8 miliardi di dollari. I due investitori avevano proposto di pagare per le azioni che ancora non possiedono 21 dollari l'una, con un premio del 20,76% rispetto ai 17,39 dollari della chiusura precedente all'offerta. Arkhouse Management, una societa' di investimenti focalizzata sul settore immobiliare, e Brigade Capital Management, un gestore patrimoniale globale, possiedono gia' una grossa partecipazione in Macy's. La catena ha comunicato di non ritenere l'offerta soddisfacente.

La scorsa settimana, Macy's ha annunciato che tagliera' circa il 3,5% della sua forza lavoro e che chiudera' cinque negozi della sua catena. Il titolo di Spirit Airlines guadagna il 3,4%, quello di JetBlue Airways cede lo 0,2% nel premercato, dopo che le due compagnie aeree hanno comunicato di voler presentare appello contro la decisione di un giudice federale di bloccare la loro fusione; decisione che, la scorsa settimana, ha fatto perdere oltre il 55% al titolo di Spirit.

In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 84 punti (+0,22%), quelli sullo S&P 500 salgono di 18,25 punti (+0,37%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 114 punti (+0,65%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,34% a 73,66 dollari al barile.

