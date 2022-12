Wall Street: future in rialzo (S&P +0,28%) dopo due settimane in calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 dic - I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street. Gli indici sono reduci da due settimane negative di fila, con i mercati azionari di tutto il mondo spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle Banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione. Dall'inizio di dicembre, lo S&P 500 ha ceduto il 5,59%. Negli Stati Uniti, i banchieri della Fed ora prevedono un picco dei tassi al 5,1% (valore mediano) nel 2023, in rialzo dal 4,6% delle previsioni di tre mesi fa.

Mercoledi', sono stati portati al 4,25%-4,50%, il livello massimo dal 2007. La Fed, come azione di contrasto all'inflazione, non prevede poi di abbassare i tassi prima del 2024. La scorsa settimana, pubblicati dei dati non positivi per l'economia statunitense: le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,6%, facendo registrare il peggior dato in quasi un anno; in calo anche la produzione industriale, scesa dello 0,2%. I dati Pmi in lettura preliminare su manifattura e servizi hanno mostrato settori ancora in contrazione. Nella settimana che inizia oggi, attesi soprattutto la terza lettura del Pil del terzo trimestre e il superindice sull'economia (giovedi'), il dato su redditi personali e spese per i consumi di novembre (venerdi'), i dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board e dell'Universita' del Michigan (mercoledi' e venerdi'). Oggi, in programma l'indice Nahb sul mercato immobiliare per dicembre alle 10 (le 16 in Italia). In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 60 punti (+0,18%), quelli sullo S&P 500 guadagnano 11 punti (+0,28%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 43,25 punti (+0,38%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,52% a 74,68 dollari al barile.

