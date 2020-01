Wall Street: future in rialzo dopo allentamento tensioni in M.O.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 gen - I future su Wall Street viaggiano in rialzo grazie all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ieri ha escluso un ulteriore ricorso alle armi nella crisi con l'Iran. Il Nasdaq aveva toccato nuovi massimi in seguito alle parole distensive dell'inquilino della Casa Bianca, che seguivano gli attacchi missilistici iraniani contro due basi statunitensi in Iraq, compiuti come rappresaglia per l'assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani, avvenuto a Baghdad il 3 gennaio. Il mercato quindi puo' tornare a occuparsi dei fondamentali, almeno per il momento, e l'attenzione si sposta sul commercio, l'economia e sui possibili segnali in arrivo dalle banche centrali. Il numero due della Fed, Richard Clarida, oggi ha detto che la politica monetaria della Fed e' 'ben posizionata' per sostenere la crescita economica Usa. Intanto, il ministero del commercio cinese ha confermato che il vice premier, Liu He, si rechera' a Washington tra il 13 e il 15 gennaio per firmare la 'fase uno' dell'accordo commerciale tra le due piu' grandi economie al mondo. Il petrolio rimbalza ma rimane sotto i 60 dollari al barile dopo lo scivolone registrato ieri (-4,9%) che ha riportato il greggio sui livelli pre-crisi. Il contratto di riferimento a New York sale dello 0,20% a 59,73 dollari al barile. Male anche l'oro che al momento cede lo 0,41% a 1.553,80 dollari l'oncia. Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e' diminuito piu' delle attese (a quota 214.000 unita' contro le 220.000 unita' previste). Sul fronte aziendale, il calo riportato ieri dal greggio aiuta le compagnie aeree. American Airlines sale dello 0,75% a 28,05 dollari mentre Delta avanza dello 0,88% a 59.37 dollari. HP Inc guadagna lo 0,62% a 21,06 dollari dopo che il produttore di computer e stampanti ha nuovamente rifiutato l'offerta di acquisizione presentata da Xerox (+0,19% a 36,00 dollari). Walmart avanza dello 0,38% a 116,62 dollari dopo che il colosso del retail ha detto di aver aperto 134 nuovi negozi in Messico nel 2019. I future sul Djia salgono di 112,00 punti, lo 0,39%; quelli sull'S&P 500 di 11,00 punti, lo 0,34%; e quelli sul Nasdaq avanzano di 52,00 punti, lo 0,58%.

