Wall Street: future in rialzo (Dj+0,5%) con conferma Pil I trim +6,4% e sussidi in calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 giu - I future indicano un'apertura in forte rialzo a Wall Street con i dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione e sui beni durevoli che fotografano il ritmo della ripresa economica, sostenuto ma non in linea con le attese degli analisti. Oggi in agenda ci sono gli interventi dei presidenti della Fed di Filadelfia e St. Louis, che potranno offrire indicazioni sulla direzione che la Banca centrale intende intraprendere in materia di politica monetaria. Sul fronte macroeconomico le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione sono scese di 7.000 unita' a 411.000 peggio delle stime degli analisti che si attendevano un dato a 380.000 unita'. Gli ordini di beni durevoli dopo il calo registrato in aprile mostrano una crescita a +2,3%, meno comunque delle attese degli analisti. La lettura finale del Pil del I trimestre e' stata confermata in rialzo del 6,4%.

I future sul Dow Jones guadagnano 179 punti (+0,53%), quelli sullo S&P 500 in rialzo di 22,10 punti (+0,52%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 93,25 punti (-0,65%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,27% a 72,66 dollari al barile.

Bitcoin in rialzo del 2,57% a 33.895 dollari.

