Wall Street: future in rialzo (Dj+0,17%) tra stagione trimestrali e attesa per decisioni Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 ott - I future sugli indici azionari statunitensi annunciano un'apertura di seduta al rialzo, mantenendo l'ottimismo che ha guidato il rally di ieri. Mentre prosegue la stagione delle trimestrali, Wall Street sta tenendo d'occhio la prossima decisione della Fed sui tassi di interesse che sara' resa nota mercoledi'. Oggi inizia l'incontro di due giorni del Fomc, il braccio di politica economica della Banca Centrale. Gli analisti del FedWatch Tool del CME, suggeriscono con una probabilita' di circa il 98% che i tassi verranno mantenuti ai livelli attuali. Sul mercato pesa l'annuncio che il Tesoro prendera' in prestito 776 miliardi di dollari per gli ultimi tre mesi dell'anno, meno degli 800 miliardi stimati da JPMorgan Chase. A luglio, l'ultima volta che il Tesoro aveva reso noto il suo fabbisogno, l'importo aveva sorpreso i mercati e spinto i rendimenti del Treasury decennale ai livelli piu' alti dal 2007. Gli investitori guardano anche al rapporto sul lavoro che verra' pubblicato venerdi' che valutera' la forza del mercato del lavoro Usa e l'impatto delle politiche della Fed. Tra i dati economici di oggi sono attesi l'indice del costo del lavoro del terzo trimestre, l'indice dei prezzi immobiliari S&P Case-Shiller di agosto, l'indice PMI Chicago Business e la fiducia dei consumatori del Conference Board. Sul fronte azionario Caterpillar sta perdendo il 4%, dopo che il produttore di attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria ha riportato un forte aumento degli utili del terzo trimestre, ma ha fornito una prospettiva di vendita tiepida per il quarto trimestre. Le azioni JetBlue Airways stanno scendendo del 7% nel pre-mercato dopo che la compagnia aerea prevede una perdita nel quarto trimestre piu' ampia del previsto, mentre non ha rispettato le stime degli analisti sui ricavi del terzo trimestre. Pfizer guadagna lo 0,1% nelle negoziazioni pre-mercato martedi', dopo che il produttore di farmaci ha registrato perdite nel terzo trimestre piu' ampie del previsto, a causa della debolezza dei prodotti COVID.In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 56 punti (+0,17%), quelli sullo S&P 500 sono in rialzo di 11,25 punti (+0,27%), quelli sul Nasdaq sono in aumento di 24 punti (+0,17%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,80%% a 82,97 dollari al barile.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 31-10-23 13:29:57 (0482) 5 NNNN