Wall Street: future in rialzo (Dj +1,1%) dopo un'altra settimana di turbolenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 mag - I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street.

Venerdi', un recupero finale ha permesso agli indici di chiudere di fatto in parita' e allo S&P 500 di evitare una chiusura in territorio 'orso', ovvero con un ribasso di oltre il 20% dal record di gennaio. Il Dow Jones ha pero' chiuso una settimana in calo per l'ottava volta consecutiva, una sequenza che non si verificava dal 1923; per S&P 500 e Nasdaq Composite, settima settimana consecutiva in calo, record dal 2001, con il Nasdaq in calo del 31% dal suo record. Gli investitori hanno accolto positivamente le parole del presidente statunitense Joe Biden, che ha detto che sta valutando la possibilita' di ridurre i dazi su alcuni prodotti importati dalla Cina, introdotti dall'amministrazione Trump. Restano le preoccupazioni sulla crescita economica e l'inflazione. Secondo la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, "ora c'e' un rischio maggiore di recessione per alcuni Paesi, ma non prevediamo una recessione globale".

L'economia globale - si legge sul blog dell'Fmi, in occasione dell'avvio dei lavori del World Economic Forum a Davos - si trova a dover affrontare forse la sua prova piu' grande dalla Seconda guerra mondiale, in uno scenario in cui l'invasione dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato gli effetti della crisi pandemica, causando un rallentamento della crescita e alimentando ulteriormente le fiammate dell'inflazione. Se a questo si aggiunge il drastico aumento della volatilita' dei mercati finanziari e la continua minaccia del cambiamento climatico, allora il mondo si trova a dover affrontare 'una potenziale confluenza di calamita''. La scorsa settimana, Georgieva aveva avvertito che "sta diventando piu' difficile per le Banche centrali ridurre l'inflazione senza causare una recessione". "I leader del G7 devono prepararsi per molteplici potenziali shock inflativi, i costi stanno aumentando per la guerra in Ucraina e per la politica zero-Covid della Cina". Passando all'azionario, il titolo di giornata e' quello di VMware Inc., in rialzo del 22,2% nel premercato: la stampa statunitense scrive infatti che Broadcom sarebbe in trattative avanzate per l'acquisto della societa' californiana di servizi cloud; il titolo di Broadcom perde invece il 4,6%. I titoli di Pfizer e BioNTech guadagnano rispettivamente l'1% e il 2,4%, dopo che le due societa' hanno dichiarato che la somministrazione di una terza dose di vaccino contro il coronavirus nei bambini di eta' compresa tra i 6 mesi e i 5 anni genera una forte risposta immunitaria, secondo i dati preliminari di uno studio. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 340 punti (+1,09%), quelli sullo S&P 500 salgono di 40,75 punti (+1,05%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 98,25 punti (+0,83%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,97% a 111,35 dollari al barile. Il bitcoin sale del 2% e torna sopra i 30.500 dollari.

