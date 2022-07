Wall Street: future in rialzo (Dj +0,22%) dopo trimestrali forti di Apple e Amazon

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - I futures sulle azioni statunitensi sono in rialzo, venerdi', supportati dai risultati trimestrali positivi di due dei piu' grandi titoli del mercato: Amazon e Apple. Le azioni di Amazon nel premercato salgono del 12% dopo che il gigante dell'e-commerce ha registrato vendite piu' forti del previsto nel secondo trimestre, mentre Apple sale del 2,6% dopo aver registrato entrate dagli iPhone migliori del previsto. Anche il settore energetico e' in rialzo, dopo le trimestrali positive dei giganti del petrolio Usa. Con quasi la meta' delle societa' che hanno dichiarato i loro utili, lo S&P 500 ha registrato un tasso di crescita degli utili combinati del 7,6%, con il 76% delle aziende che hanno battuto le previsioni degli analisti, secondo Refinitiv.

L'ottimismo dei mercati continua anche se ieri la prima lettura del PIL del secondo trimestre ha mostrato che l'economia statunitense si e' contratta dello 0,9%, dopo il calo dell'1,6% durante il primo trimestre; una seconda contrazione consecutiva che gli economisti hanno definito una recessione tecnica. Jerome Powell, commentando le decisioni della Fed di aumentare i tassi di 75 punti base, ha insistito che l'economia statunitense non e' in recessione poiche' "ci sono troppe aree dell'economia che stanno andando troppo bene" e che la Banca Centrale valutera' di volta in volta la necessita' o meno di intervenire con nuovi aumenti, facendo intendere che potrebbero non esserci ulteriori aumenti in futuro. Giovedi' anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato che l'economia sta rallentando, ma e' ancora sana su molti fronti e che il rallentamento servira' a combattere la piu' alta inflazione in quasi 41 anni. La Yellen si e' rifiutata di parlare di recessione spiegando che 'non e' quello che stiamo vedendo in questo momento quando si guarda all'economia. La creazione di posti di lavoro continua; le finanze delle famiglie restano solide. I consumatori spendono e le imprese crescono".

Stamani la presidente della Camera Nancy Pelosi, terra' una cerimonia per celebrare l'approvazione del disegno di legge da 280 miliardi di dollari per rafforzare la produzione di semiconduttori e la competitivita' degli Stati Uniti con la Cina. Biden dopo un colloquio di due ore con il presidente cinese Xi, si prepara ad un incontro in persona. Tra i dati macroeconomici di oggi attesi l'indice del costo del lavoro del secondo trimestre, i redditi personali e le spese dei consumi, assieme al dato PCE sull'inflazione. A meta' mattina sara' pubblicato il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan e l'indice PMI di Chicago.

In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 72 punti (+0,22%), quelli sullo S&P 500 sono in rialzo di 25,25 punti (+0,62%), quelli sul Nasdaq guadagnano 116,26 punti (+0,91%).

Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo del 2,26% a 98,60 dollari al barile.

