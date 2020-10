Wall Street: future in rialzo con trattative su piano aiuti e Pil Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ott - Future in rialzo nel premercato a Wall Street, all'inizio di una settimana in cui l'attenzione restera' sulle trattative per un piano di stimoli per l'economia statunitense e sulle trimestrali, con gli investitori inoltre proiettati verso le elezioni presidenziali che si terranno tra 15 giorni. La speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha detto ieri di aver dato 48 ore di tempo all'amministrazione Trump per trovare un accordo per un piano di aiuti per famiglie e imprese che possa essere approvato prima delle elezioni del 3 novembre. Anche oggi, Pelosi portera' avanti le trattative con il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin; venerdi', il presidente Donald Trump ha detto di essere pronto ad alzare l'offerta di un piano da 1.800 miliardi di dollari, visto che i democratici sono fermi alla proposta da 2.200 miliardi che hanno approvato alla Camera, ma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, ha detto che si tratta di cifre che il suo gruppo non ha intenzione di approvare. Nel frattempo, il numero dei casi di Covid-19 continua ad aumentare negli Stati Uniti e nel resto del mondo, tanto che molti Paesi hanno imposto ulteriori restrizioni per cercare di contenerne la diffusione. Nel mondo, superati i 40 milioni di casi, con il numero di morti superiore a 1,114 milioni; negli Stati Uniti, registrati oltre 8,155 milioni di casi e quasi 220.000 morti. Ieri, secondo i dati del New York Times, i nuovi casi nel Paese sono stati 47.601; la media giornaliera, nell'ultima settimana, e' stata di 56.615, con un aumento del 30% rispetto alla media di due settimane prima. Nel frattempo, dalla Cina arrivano notizie positive sulla ripresa: Pechino ha infatti riportato una crescita del Pil del 4,9% nel terzo trimestre (leggermente sotto le attese), con un outlook migliorato per il futuro. La settimana che inizia oggi sara' ancora incentrata sulle trimestrali: tra le societa' che pubblicheranno i conti, ci sono Procter & Gamble, Netflix, Travelers, American Airlines, American Express, Tesla, Intel, Coca-Cola, AT&T e Barclays; oggi, si comincia con quella di Ibm, dopo la chiusura dei mercati. Tra le 49 societa' sullo S&P 500 che hanno pubblicato le loro trimestrali durante la scorsa settimana, l'86% ha riportato risultati migliori delle attese, secondo i dati di The Earnings Scout. In settimana, previsti anche una serie di importanti dati sul settore immobiliare, a partire dalla fiducia dei costruttori, in programma oggi; poi, nei prossimi giorni, attesi le vendite di case esistenti e i dati sui nuovi cantieri e i permessi edilizi. I future del Dow Jones guadagnano 173 punti, lo 0,61%; quelli dello S&P 500 salgono di 26,05 punti, lo 0,75%; quelli del Nasdaq sono in rialzo di 116,75 punti, lo 0,99%. Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,02% a 40,88 dollari al barile.

