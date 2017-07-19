Dati
            Notizie Radiocor

            Wall Street: future in lieve rialzo (S&P +0,12%), Apple piatto prima di nuovo iPhone

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 set - I future indicano un'apertura in lieve rialzo a Wall Street, in scia alla seduta di ieri, quando il Nasdaq ha registrato un nuovo record. In settimana, gli investitori attendono due rapporti sull'inflazione fondamentali per avere maggiori informazioni sullo stato di salute dell'economia, dopo dati sul lavoro, la scorsa settimana, piu' deboli del previsto. I dati sui prezzi alla produzione di agosto sono in programma domani, quelli sui prezzi al consumo giovedi'. Sull'azionario, piatto il titolo di Apple nel premercato, in attesa dell'evento di presentazione del nuovo iPhone. Il titolo di Fox Corp. cede il 5,6%, dopo che Lachlan Murdoch ha preso il controllo dell'impero mediatico, una volta risolta la disputa familiare sull'eredita'. Il titolo di Dell Technologies cede lo 0,8%, dopo le dimissioni della Chief Financial Officer, Yvonne McGill. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 46 punti (+0,10%), quelli sullo S&P 500 salgono di 8 punti (+0,12%), quelli sul Nasdaq aggiungono 50,75 punti (+0,21%).

            Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,03% a 62,90 dollari al barile.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 09-09-25 14:32:06 (0390) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Apple 201,80 -0,71 15.28.32 201,30 202,75 202,45


