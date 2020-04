Wall Street: future in forte calo dopo crollo storico del petrolio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 apr - I future su Wall Street puntano a un'altra seduta caratterizzata dalle forti vendite dopo lo storico collasso di ieri, quando i future maggio sul Wti sono scesi sotto zero per la prima volta nella storia. Oggi, nel suo ultimo giorno di negoziazioni prima della scadenza, il contratto rimbalza (+33,63 dollari o l'89,37%) recuperando parte delle perdite di ieri eppure rimane al di sotto della parita' (a -4,00 dollari al barile). Ma la pressione si sta spostando anche sul contratto a giugno che oggi lascia sul terreno 4,60 dollari, il 22,52%, a 15,83 dollari al barile. A pesare e' la saturazione delle riserve e la mancanza di spazio fisico per lo stoccaggio del greggio che subisce il crollo della domanda causato dalla pandemia di coronavirus. Nel frattempo continuano ad aumentare i casi e i decessi da Covid-19 nel Paese e nel Mondo. Stando agli ultimi dati forniti dall'aggregatore della Johns Hopkins University, negli Usa ci sono oltre 787mila casi e almeno 42mila morti. Mentre nel Mondo i casi sono quasi 2,5 milioni di casi e almeno 171mila decessi. E, ieri, a sorpresa, il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea e totale dell'immigrazione quale arma per contrastare la pandemia e per difendere l'occupazione. Ad alimentare l'incertezza sul fronte geopolitico sono anche le voci sulle condizioni di salute del leader nordcoreano Kim Jong Un, che la scorsa settimana si sarebbe sottoposto a un intervento cardiovascolare. Sul fronte aziendale, prima dell'apertura delle contrattazioni, a essere maggiormente penalizzato e' il settore petrolifero. Exxon perde il 3,59% a 39,70 dollari e Chevron il 3,55% a 80,60 dollari. Mentre Occidental cede il 6,20% a 11,74 dollari, Apache il 5,54% a 8,01 dollari e Diamondback il 3,50% a 29,78 dollari. I future sul Djia perdono 544 punti, il 2,32%; quelli sull'S&P 500 50 punti, l'1,78%; mentre quelli sul Nasdaq 87,25 punti, l'1,00%.

