Wall Street: future in calo, Twitter -2,8% con il dietrofront di Musk in cda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 apr - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, all'inizio di una settimana corta, dato che i mercati resteranno chiusi per il Venerdi' Santo. Attesa soprattutto per i dati sull'inflazione: i prezzi al consumo per marzo sono in programma domani, quelli alla produzione il giorno successivo. Inizia poi la stagione delle trimestrali, con i conti delle banche (mercoledi' e giovedi'). Questa settimana e la prossima, inoltre, e' attesa la pubblicazione, da parte del Fondo monetario internazionale, del World Economic Outlook (WEO), del Global Financial Sector Report (GFSR) e del Fiscal Monitor (FM). Venerdi' scorso, seduta contrastata al termine di una settimana negativa. A pesare sono stati i nuovi timori sull'economia, generati soprattutto da una Fed che si prospetta 'aggressiva'. La Banca centrale statunitense e' pronta ad agire velocemente e in modo piu' deciso per frenare l'inflazione, come emerso dai verbali dell'ultimo incontro del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed. Un ulteriore 'via libera' alla Fed e' arrivato dal dato sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione, diminuite di 5.000 unita' a 166.000, il dato piu' basso dal 1968, che dimostra come ora l'attenzione debba essere spostata interamente sul controllo dei prezzi, vista la forza del mercato del lavoro. Gli esperti temono pero' che l'azione della Banca centrale, che sarebbe pronta ad alzare i tassi di 50 punti base al termine delle prossime tre riunioni, possa provocare un rallentamento dell'economia. Deutsche Bank, la scorsa settimana, ha parlato apertamente di recessione nel 2023. Sull'azionario, il titolo piu' seguito nel premercato e' quello di Twitter, che cede il 2,8% dopo che e' stato annunciato che l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, diventato maggior azionista esterno, ha deciso di non entrare nel Consiglio di amministrazione. La scorsa settimana, il titolo aveva registrato forti rialzi dopo la notizia dell'acquisto del 9,2% delle azioni da parte di Musk. Restano sotto osservazione anche i titoli del Tesoro, con il rendimento del decennale ai massimi degli ultimi tre anni. I future sul Dow Jones scendono di 98 punti (-0,28%), quelli sullo S&P 500 cedono 26,75 punti (-0,60%), quelli sul Nasdaq perdono 145,50 punti (-1,02%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 4,8% a 93,54 dollari al barile: a pesare sono l'inatteso aumento delle scorte statunitensi, lo sblocco di 120 milioni di barili delle riserve strategiche dei Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia e i lockdown in Cina, in particolare a Shanghai, a causa del Covid-19.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-04-22 14:13:55 (0357) 5 NNNN