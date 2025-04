Wall Street: future in calo (S&P -1,7%) dopo rialzi 'monstre' di ieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 apr. - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, dopo il rialzo 'monstre' di ieri. Rialzo dovuto alla decisione del presidente statunitense, Donald Trump, di mettere in pausa, per 90 giorni, i nuovi dazi per tutti i Paesi, a cui sara' applicata la tariffa base del 10%. Tutti, tranne la Cina, a cui l'aliquota e' stata alzata al 125% perche' "ha mancato di rispetto". Intanto, il massimo consigliere di Trump sull'economia, Kevin Hassett, ha detto che un accordo commerciale e' molto vicino con diversi Paesi. Il Dow Jones ha cosi' guadagnato 2.962,86 punti (+7,87%), lo S&P 500 e' salito di 474,02 punti (+9,51%), registrando il maggior guadagno percentuale dal 2008 e il terzo in assoluto dalla Seconda guerra mondiale. Il Nasdaq Composite ha aggiunto 1.857,06 punti (+12,16%), la miglior seduta dal gennaio 2001 e la seconda migliore in assoluto. Nel premercato, i future sul Dow Jones cedono 544 punti (-1,33%), quelli sullo S&P 500 perdono 97,25 punti (-1,77%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 426 punti (-2,21%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 2,73% a 60,65 dollari al barile. Oggi, intanto, buone notizie sono arrivati dai dati sull'inflazione: a marzo, registrato il primo calo mensile (-0,1%) dal 2020; il dato annuale e' sceso piu' delle attese, passando dal 2,8% al 2,4%.

