Wall Street: future in calo (S&P -1,1%) dopo dazi e rapporto occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 ago - I future indicano un'apertura in deciso calo a Wall Street, dopo l'entrata in vigore dei dazi e un rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti deludente. I future sul Dow Jones Industrial Average scendono di 452 punti, pari all'1%. I future sullo S&P 500 cedono l'1,1%, i future sul Nasdaq 100 sono in calo dell'1,2%. Le azioni di Amazon crollano di oltre il 7%, dopo che il colosso dell'e-commerce ha fornito una guidance debole sull'utile operativo per il trimestre in corso. Le azioni di Apple sono in rialzo del 2%, sulla scia di utili e ricavi superiori alle aspettative. Il rapporto sull'occupazione di luglio ha mostrato che l'occupazione (escludendo il settore agricolo) e' aumentata di 73.000 unita', il mese scorso, ben al di sotto delle stime del Dow Jones che prevedevano un aumento di 100.000 unita', cosi' come e' aumentata la disoccupazione, dal 4,2 al 4,3%%. Il presidente Donald Trump ha imposto dazi aggiornati che vanno dal 10% al 41%. Secondo la Casa Bianca, le merci trasbordate nel tentativo di evitare i dazi saranno soggette a un'ulteriore imposta del 40%. Per il Canada, uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, le merci importate nel Paese saranno ora soggette a un'imposta del 35%, rispetto al precedente 25%. "Per settimane, gli investitori hanno avvolto i dazi in una patina di ottimismo del tipo 'meglio del temuto, finalmente abbiamo chiarezza', ma questa prospettiva si sta assottigliando con l'affrontare la realta': i dazi avranno implicazioni stagflazionistiche per l'economia, poiche' si insinueranno lentamente nei dati nel corso di molti mesi", ha scritto Adam Crisafulli di Vital Knowledge, in una nota. "Continuiamo a pensare che questa questione sia piu' negativa di quanto si pensi".

