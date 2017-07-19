Wall Street: future in calo (S&P -0,85%), non bastano i conti record delle banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 ott - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, con l'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo l'apparente schiarita di ieri. Pechino ha di fatto vietato alle aziende cinesi di fare affari con le filiali statunitensi di un colosso sudcoreano della cantieristica navale, Hanwha Ocean. La decisione e' arrivata in concomitanza con l'entrata in vigore di speciali tasse portuali tra Stati Uniti e Cina. Intanto il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent - che ieri aveva usato toni molti piu' morbidi - ha dichiarato al Financial Times che la Cina si trova "nel mezzo di una recessione/depressione" e che "vuole trascinare tutti gli altri con se'". Il dollaro continua a rafforzarsi, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi con la riapertura dei mercati obbligazionari, dopo la chiusura di ieri dovuta al Columbus Day. La stagione degli utili del terzo trimestre e' entrata nel vivo, con i principali titoli finanziari in testa. Questa mattina sono usciti i risultati di Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, che hanno registrato risultati migliori del previsto. Nel premercato, pero', l'andamento dei loro titoli e' contrastante: Goldman cede il 2,1%, JPMorgan perde lo 0,3%, Citigroup e Wells Fargo guadagnano rispettivamente l'1,3% e il 2,6%. BlackRock, ovvero il piu' grande gestore patrimoniale al mondo, ha infranto il proprio record, lo scorso trimestre: per la prima volta, il patrimonio gestito ha superato i 13.000 miliardi di dollari; nel premercato, il titolo e' in lieve calo (-0,3%).

In questo momento, i future sul Dow Jones cedono 295 punti (-0,64%), quelli sulloi S&P 500 perdono 56,75 punti (-0,85%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 271,75 punti (-1,09%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 2,05% a 58,27 dollari al barile.

