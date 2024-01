Wall Street: future in calo (S&P -0,36%), banche ok dopo conti Goldman e Morgan

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 gen - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, dopo il lungo fine settimana festivo. Gli indici sono reduci da dieci settimane positive nelle ultime undici: da oggi, l'attenzione e' di nuovo rivolta alla stagione delle trimestrali, iniziata venerdi' in chiaroscuro e con le banche ancora protagoniste.

In attesa di nuovi dati economici che diano indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve sui tassi d'interesse, a pesare e' l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello del decennale tornato sopra il 4%. Al momento, i trader puntano ancora con decisione (69%) su un primo taglio dei tassi d'interesse gia' a marzo, secondo il Cme FedWatch Tool. Sull'azionario, Goldman Sachs e Morgan Stanley guadagnano rispettivamente l'1,5% e l'1,3% dopo le trimestrali. Goldman Sachs ha chiuso il quarto trimestre con un utile per 2,01 miliardi di dollari, 5,48 dollari per azione, in rialzo del 51% rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi sono saliti del 7% a 11,318 miliardi di dollari. Gli analisti attendevano profitti per 3,51 dollari per azione, con un giro d'affari di 10,8 miliardi. Morgan Stanley ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio 2023 con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari, pari a 0,85 dollari per azione, in calo rispetto ai 2,2 miliardi di un anno prima (1,26 dollari per azione). Il risultato e' inferiore alle previsioni degli analisti: il consensus indicava 1,06 dollari per azione. A livello di ricavi il quarto trimestre ha raggiunto 12,9 miliardi di dollari, in miglioramento dai 12,7 miliardi di un anno fa e sopra il consensus di 12,47 miliardi. Passando alla politica, Donald Trump ha vinto, con un margine record, i caucus dell'Iowa, che hanno inaugurato la corsa verso la nomination repubblicana per le presidenziali che si terranno il prossimo novembre: l'ex presidente ha conquistato il 51% dei voti, ottenendo 20 delegati, davanti al governatore della Florida Ron De Santis, con il 21,2%, e a Nikki Haley, ex governatrice della South Carolina ed ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, con il 19,1%, che hanno ottenuto rispettivamente 8 e 7 delegati. Per ottenere la nomination, servono 1.215 delegati. Prossimo appuntamento il 23 gennaio, con le primarie in New Hampshire. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 73 punti (-0,19%), quelli sullo S&P 500 cedono 17,25 punti (-0,36%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 72 punti (-0,42%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,85% a 73,30 dollari al barile.

