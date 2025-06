Wall Street: future in calo (S&P -0,34%), Trump riaccende tensioni commerciali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 giu - Future in calo a Wall Street. Negli ultimi giorni, si sono riaccese le tensioni commerciali: dopo le nuove accuse di Donald Trump alla Cina, che avrebbe "violato completamente il nostro accordo", Pechino ha risposto accusando a sua volta gli Stati Uniti. Intanto, i funzionari dei due Paesi sarebbero al lavoro per una telefonata tra i due presidenti, Trump e Xi Jinping. Le tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si sono invece intensificate dopo che Trump ha annunciato la volonta' di raddoppiare i dazi sull'acciaio, portandoli al 50%. L'Ue ha avvertito che questo "indebolisce" i negoziati, con un portavoce che ha aggiunto: "Questa decisione aggiunge ulteriore incertezza all'economia globale e aumenta i costi per consumatori e imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico". Intanto, sull'azionario, il titolo di Cleveland-Cliffs, produttore statunitense di acciaio, guadagna il 25% nel premercato. Venerdi', lo S&P 500 ha chiuso il mese di maggio con un guadagno di oltre il 6%, la sua migliore performance mensile dal novembre 2023. Il Nasdaq Composite ha registrato un'impennata di oltre il 9% nel mese (il migliore dal novembre 2023) e il Dow Jones Industrial Average e' salito di circa il 4%. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 97 punti (-0,23%), quelli sullo S&P 500 cedono 20 punti (-0,34%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 105 punti (-0,49%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 4,26% a 63,38 dollari al barile, dopo che i Paesi dell'Opec+ hanno deciso di aumentare la produzione a luglio dello stesso passo, 411.000 barili al giorno, dei due mesi precedenti.

