Wall Street: future in calo (S&P -0,3%) dopo dazi di Trump a Ue e Messico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 lug - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato dazi del 30% sui prodotti dall'Unione europea e dal Messico, a partire dal primo agosto. I leader dell'Ue e del Messico, al momento, hanno scelto la via del dialogo con l'amministrazione statunitense, per cercare di concordare un'aliquota inferiore. L'annuncio e' arrivato prima dei dati sull'inflazione di questa settimana, che offriranno agli investitori una migliore comprensione di come i dazi di Trump gia' in vigore si stiano riflettendo sull'economia.

"L'inflazione e' qui, con i dazi. E' solo una questione di chi la subira'. Le aziende che hanno potere di determinazione dei prezzi faranno si' che, a subirla, siano i consumatori.

Altrimenti, le aziende la subiranno attraverso una riduzione del loro margine di profitto", ha dichiarato Peter Boockvar, responsabile degli investimenti di Bleakley Financial Group, durante il programma "Fast Money" della Cnbc. Inizia, in settimana, la stagione delle trimestrali: le principali banche, tra cui JPMorgan Chase, pubblicheranno i resoconti trimestrali a partire da domani. Un altro potenziale fattore da monitorare per gli investitori e' la frattura tra l'amministrazione Trump e la Federal Reserve. Ieri, il direttore del National Economic Council, Kevin Hassett, ovvero il massimo consigliere economico della Casa Bianca, ha dichiarato ad Abc News che Trump puo' licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell, "per giusta causa".

Sull'azionario, continua la corsa di Nvidia, in rialzo dello 0,2% nel premercato, dopo aver superato, la scorsa settimana, la soglia dei 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione - prima societa' a esserci riuscita - grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale generativa. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 128 punti (-0,29%), quelli sullo S&P 500 cedono 20 punti (-0,32%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 83,25 punti (-0,36%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,50% a 69,48 dollari al barile.

