Wall Street: future in calo (S&P -0,3%), di nuovo in sofferenza i tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 nov - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street. Il titolo di CoreWeave cede il 10%, dopo che le previsioni dell'azienda hanno deluso gli investitori, danneggiando il settore dell'intelligenza artificiale. Il titolo di Nvidia cede quasi il 2% nel premercato dopo che SoftBank ha venduto l'intera partecipazione nel produttore di chip per 5,83 miliardi di dollari. Il settore dell'intelligenza artificiale e' stato recentemente sotto pressione a causa delle crescenti preoccupazioni sulle valutazioni, da molti ritenute eccessive. I principali indici statunitensi hanno registrato un rialzo, ieri, nella speranza che lo shutdown del governo statunitense potesse essere vicino alla fine. Il Nasdaq Composite ha registrato la sua giornata migliore dal 27 maggio, con un guadagno di oltre il 2%.

Ieri sera, il Senato ha approvato un disegno di legge per porre fine allo shutdown, inviandolo alla Camera, grazie al sostegno di una parte dei democratici. "La fine del lockdown elimina un altro rischio per i mercati e l'economia, soprattutto perche' ci stavamo avvicinando a un periodo in cui il lockdown avrebbe avuto un impatto duraturo sull'economia, con stipendi persi e di conseguenza minori consumi, e persino una contrazione dei viaggi", ha affermato Sonu Varghese, stratega macroeconomico globale di Carson Group, parlando con la Cnbc. 'La riapertura del governo sara' utile anche perche' ricominceremo a ricevere dati macroeconomici e la Fed non affrontera' la riunione di dicembre alla cieca'. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 4 punti (+0,01%), quelli sullo S&P 500 cedono 19,50 punti (-0,28%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 137,25 punti (-0,53%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,88% a 60,66 dollari al barile. Oggi, il mercato obbligazionario e' chiuso per la celebrazione del Veterans Day.

