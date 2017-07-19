Wall Street: future in calo (Dj -1,2%) con il super greggio sopra 100 dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 mar - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, con il petrolio statunitense che ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022, alimentando la preoccupazione per un contesto di stagflazione per l'economia statunitense, caratterizzato da un'inflazione crescente e da una crescita in rallentamento. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto che un aumento dei "prezzi del petrolio a breve termine" e' un "prezzo molto basso da pagare" per distruggere la minaccia nucleare iraniana. "Non possiamo escludere un mercato ribassista, se gli investitori iniziano a prevedere uno scenario di stagflazione, alla stregua degli anni '70", ha scritto Ed Yardeni, presidente e responsabile della strategia di investimento di Yardeni Research. "Se lo shock petrolifero persiste, il doppio mandato della Fed si troverebbe incastrato tra il crescente rischio di un'inflazione piu' elevata e l'aumento della disoccupazione".

Yardeni ha aggiunto di rimanere ottimista sul fatto che la guerra si risolvera' in poche settimane e il suo scenario di base prevede ancora un boom economico trainato dalla tecnologia e un mercato rialzista. Le azioni dei settori finanziario e industriale guidano i ribassi nel premercato, a causa dei timori di un rallentamento economico. I titoli della difesa e dell'energia sono gli unici in rialzo. La scorsa settimana, il greggio statunitense e' balzato di oltre il 35%, segnando il suo maggiore guadagno settimanale da quando il contratto future ha iniziato a essere negoziato, nel 1983. Il Dow Jones e' sceso di circa il 3%, la scorsa settimana, il suo peggior calo settimanale da aprile. L'indice S&P 500 ha perso il 2%, mentre il Nasdaq Composite ha chiuso la settimana in calo dell'1,2%. In questo momento, i future sul Dow Jones cedono 562 punti (-1,18%), lo S&P 500 perde 71,25 punti (-1,06%), il Nasdaq e' in calo di 280 punti (-1,13%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 12,22% a 102,01 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 09-03-26 13:58:20 (0343) 5 NNNN