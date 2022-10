Wall Street: future in calo (Dj -1,06%) dopo il rapporto sull'occupazione di settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 ott - Future in calo dopo il report sull'occupazione di settembre che ha mostrato la crescita di 263.000 posti di lavoro, in ribasso rispetto alle attese che si aspettavano un dato a 275.000. In calo anche la disoccupazione, passata dal 3,7% di agosto al 3,5% di settembre. Tuttavia la forte crescita dei salari, aumentati del 4,98% rispetto allo scorso anno rende meno probabile che la Fed cambi il suo indirizzo di politica monetaria. Gia' ieri il governatore della Federal Reserve Christopher Waller aveva detto di non aspettarsi cambiamenti nel pensiero della Banca Centrale, anche dopo la pubblicazione del rapporto. Gli analisti stanno valutando con una probabilita' del 67% che la Fed aumentera' i tassi di interesse di altri 75 punti base in un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4,00% dopo la riunione del 2 novembre. Ieri i dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione hanno mostrato un aumento di 29.000 unita' a 219.000, il massimo toccato in cinque settimane: un possibile segno di un aumento dei licenziamenti. Oggi tra i dati macroeconomici atteso il dato preliminare sulle scorte. Gli investitori valuteranno l'anticipo delle trimestrali del produttore di microchip AMD che prevede un indebolimento nel mercato dei PC. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 300 punti (-1,06%), quelli sullo S&P 500 cedono 52,25 punti (-1,39%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 219,25 punti (-1,06%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,59% a 88,97 dollari al barile. Crollo anche del bitcoin che perde il 2,19% a 19.610 dollari.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 07-10-22 15:21:12 (0350) 5 NNNN