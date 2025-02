Wall Street: future contrastati, crolla colosso assicurazioni UnitedHealth (-11%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 feb - Future contrastati a Wall Street, dopo la seduta in calo di ieri. A pesare e' stato il tonfo del titolo di Walmart, che ha perso il 6,5% (piatto, oggi, nel premercato). La societa', la maggiore catena di supermercati statunitensi e primo datore di lavoro privato al mondo - con 2,1 milioni di dipendenti - ha registrato conti sopra le attese, ma ha comunicato di prevedere una crescita delle vendite tra il 3% e il 4% nell'anno fiscale: una previsione deludente, per gli esperti. Oggi, nel premercato, in evidenza il titolo di Crowdstrike (+0,5%), che cresce e continuera' a farlo, secondo Barclays; CrowdStrike ha alzato il suo price target da 372 a 506 dollari, ovvero il 16% in rialzo rispetto alla chiusura di ieri, mentre si avvicina la pubblicazione della trimestrale (4 marzo). Dall'inizio dell'anno, il titolo di CrowdStrike sta guadagnando il 27%, mentre negli ultimi 12 mesi e' in rialzo del 49%. Il titolo di UnitedHealth perde oltre l'11%, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il colosso delle assicurazioni e' sotto indagine del dipartimento di Giustizia in merito alle pratiche relative a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria federale. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 226 punti (-0,51%), quelli sullo S&P 500 guadagnano 2,25 punti (+0,04%), quelli sul Nasdaq sono in rialzo di 74,75 punti (+0,34%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,80% a 71,90 dollari al barile.

