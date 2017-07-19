Wall Street: future calmi dopo i record, attesa per esito telefonata Trump-Xi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 set - Gli indici statunitensi si avviano a concludere in maniera calma una settimana intensa, in cui il primo passo della Federal Reserve in una probabile serie di rapidi tagli dei tassi di interesse ha spinto i mercati verso nuovi massimi. Il dollaro sta salendo per il terzo giorno consecutivo.

Il rendimento dei titoli del Tesoro decennali sale di tre punti base al 4,13%.

Gli investitori intravedono ancora molti elementi a sostegno di una fase rialzista per i mercati, con una politica monetaria piu' accomodante che contribuisce al clima positivo derivante da utili sopra le attese e da un'economia resiliente. Il presidente della Fed Bank di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato oggi di sostenere la decisione sui tassi di questa settimana e ha previsto altri due tagli, quest'anno. "E' chiaro che la Fed e' disposta a sostenere la crescita e il mercato del lavoro, anziche' preoccuparsi troppo dell'inflazione, anche se dobbiamo vedere come questo si tradurra' nell'economia", ha affermato Andrea Gabellone, responsabile azionario globale di KBC Global Services. "Le condizioni finanziarie ora sono piu' favorevoli", ha aggiunto, parlando con Bloomberg. Gli investitori attendono poi l'esito della telefonata tra il presidente Donald Trump e il suo omologo cinese, Xi Jinping. La conversazione promette di determinare il destino di TikTok e potenzialmente di allentare le tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali. "Un accordo per l'app di social media potrebbe fungere da catalizzatore per migliorare le relazioni tra le due maggiori economie nel contesto di una guerra commerciale in corso", hanno scritto gli analisti di Danske Bank. Sull'azionario, il titolo di FedEx Corp. sale di oltre il 5% nelle contrattazioni pre-mercato, dopo che la societa' ha superato le stime sugli utili e aver ripristinato le previsioni di fatturato e utili per l'intero anno. Oltre a Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, anche il Russell 2000, l'indice delle piccole e medie imprese, ha registrato ieri una chiusura record, la prima dalla fine del 2021, aggiornando anche il proprio record intraday. In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 32 punti (+0,07%), quelli sullo S&P 500 salgono di 8,25 punti (+0,12%), quelli sul Nasdaq aggiungono 37,25 punti (+0,15%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,57% a 63,21 dollari al barile.

