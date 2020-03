Wall Street: estende le perdite, Dow (-3%) di nuovo sotto 26mila (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 mar - Wall Street ha nuovamente accentuato le perdite e i listini cedono quasi il 3% (con il Djia al di sotto della soglia psicologica dei 26.000 punti) a poco piu' di due ore dalla fine della seduta. I mercati reagiscono negativamente al taglio dei tassi di interesse di 50 punti base (a 1,0-1,25% dall'1,50-1,75%) da parte della Federal Reserve. Gli investitori lo davano gia' per scontato e si attendevano una mossa piu' aggressiva da parte della banca centrale americana, in particolar modo dopo che il presidente della banca centrale, Jerome Powell, ha evidenziato come gli effetti del coronavirus sull'economia avranno una lunga durata. I listini avevano iniziato la giornata in calo dopo un deludente comunicato da parte dei ministri finanziari e i banchieri centrali del G7 che hanno promesso un generico impegno alla collaborazione senza pero' fornire indicazioni su interventi specifici in materia di fisco e politica monetaria. Pesa anche l'allarme lanciato dall'Oms che ha definito l'epidemia di coronavirus 'sempre piu' complessa' ed ha spiegato come rispetto all'influenza, il coronavirus sia piu' grave. Gli investitori hanno ripreso quindi ad acquistare investimenti ritenuti piu' sicuri, quali l'oro e i titoli di Stato Usa. Il metallo prezioso ha messo a segno la migliore performance giornaliera dal giugno 2019, guadagnando 49,60 dollari, il 3,1%, a 1,644,40 dollari l'oncia. Mentre il rendimento del titolo di Stato Usa a 10 anni e' sceso ai minimi storici allo 0,993%, scivolando sotto l'1% per la prima volta. Il petrolio ha limato i guadagni di inizio seduta e, causa i timori sulla domanda, il contratto Wti ad aprile ora sale di appena lo 0,04% a 46,77 dollari al barile. Il Djia perde il 3%. L'S&P 500 cede 80,06 punti, il 2,59%, a quota 3.010,17. Mentre il Nasdaq lascia sul terreno 244,37 punti, il 2,73%, a quota 8.705,03.

