Wall Street: Dow Jones passa in negativo, pesano Ibm (-3,8%) e Boeing (-2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - Il Dow Jones, dopo una partenza positiva, e' passato in negativo: a pesare sono i decisi cali di Ibm (-3,8%), Dow (-2,4%) e Boeing (-2%). Dow ha comunicato il licenziamento di circa 2.000 dipendenti nel mondo. Nonostante risultati superiori alle attese, il titolo di Ibm scende a causa del taglio di 3.900 posti di lavoro deciso dalla societa' tech. Infine, Boeing paga la perdita registrata nel quarto trimestre, pari a 1,75 dollari per azione; ieri, dopo una partenza in deciso calo in seguito alla trimestrale, il titolo era pero' riuscito a chiudere in positivo.

